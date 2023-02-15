Глава МИД Армении прибыл в Анкару и встретился с турецким коллегой

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня отправился в Турцию. В Анкаре состоялась его встреча с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, сначала состоялась беседа двух министров тет-а-тет, за которой последовала встреча в расширенном составе, после чего Мирзоян и Чавушоглу выступили с заявлениями для СМИ.

«Хочу подтвердить готовность и стремление Республики Армения установить мир в регионе и, в частности, полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения, полностью открыть границу между Арменией и Турцией. Хочу сообщить вам, что сегодня мы обсудили некоторые детали, связанные с этим процессом, у нас есть договоренность о том, чтобы совместными усилиями отремонтировать мост Ани, а также позаботиться о соответствующих инфраструктурах перед полным открытием границы», - в частности, заявил министр иностранных дел Армении.

Его турецкий коллега, в свою очередь, сказал: «Тот факт, что сейчас мы принимаем у себя Арарата Мирзояна, имеет для нас очень большое значение. Сразу после землетрясения он и господин Пашинян выразили свои соболезнования. Пашинян позвонил нашему президенту, чтобы передать свое послание солидарности. Армения направила спасательную группу из 28 человек. Они с первого дня очень усердно работали, спасли из-под завалов девочку и женщину. Хочу поблагодарить их за самоотверженную работу. Армения также отправила 100 тонн гуманитарной помощи, сегодня также отправила дополнительную помощь, они всегда спрашивают, нужна ли нам дополнительная помощь. Армения повела себя по-братски, протянув нам руку помощи в эти трудные времена».

«Мы должны сохранить эту солидарность на Южном Кавказе на данном этапе урегулирования. Мы высоко ценим этот гуманитарный образ действий, и я думаю, что он также будет способствовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном, Турцией и Арменией», - сказал глава МИД Турции.

«Мы говорили о шагах, которые мы можем предпринять. Во-первых, это восстановление исторического Шелкового пути. И глядя в будущее, мы, например, на двусторонней основе изучаем пограничные пропускные пункты, мосты. Что касается дорог, есть шаги, которые мы можем предпринять. И мы договорились ускорить эти шаги, - сказал Чавушоглу и продолжил: - Есть два моста, один из которых в Армении, а другой в Турции. Восстановление этого исторического моста Шелкового пути очень важно, и мы собираемся вместе работать в этом направлении. Наши спецпредставители займутся этим вопросом».

В аэропорту столицы Турции делегацию во главе с министром иностранных дел Армении встретил спецпосланник Турции в процессе нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч.

Вместе с министром в Турцию отбыл также спецпредставитель Армении на переговорах по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.

По сообщению МИД, Арарат Мирзоян встретится со спасательной группой РА, осуществляющей поисково-спасательные работы в пострадавшем от землетрясения турецком городе Адыяман.

Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар назвал визит главы внешнеполитического ведомства Армении в Турцию историческим. «Это исторический визит, который последовал за решением поддержать соседа, нуждающегося в помощи. Надеемся, что это признак развития армяно-турецких отношений», - написал в Твиттере Клаар.

В то же время пресс-секретарь МИД Армении сегодня сообщил, что Армения направила вторую партию гуманитарной помощи в Турцию через мост Маргара на армяно-турецкой сухопутной границе. Грузовики пересекли границу вчера поздно вечером.

В субботу впервые за 30 лет на короткое время была открыта автодорога, соединяющая Армению с Турцией. Через мост Маргара Армения отправила 100 тонн гуманитарного груза в пострадавший от стихийного бедствия город Адыяман.

После 44-дневной войны Армения и Турция начали новый этап нормализации отношений, в результате которого стороны договорились об открытии границы для граждан третьих стран. Однако эта договоренность пока не реализована, однако ранее две страны возобновили прямое авиасообщение. Спецпосланник Еревана на переговорах по нормализации отношений с Анкарой Рубен Рубинян заявил в декабре прошлого года о высокой вероятности того, что Армения и Турция вскоре начнут прямые авиаперевозки грузов.

А министр иностранных дел Арарат Мирзоян ранее объявил, что весной собирается отправиться в Турцию для участия в Дипломатическом форуме в Анталье. «Как и в прошлом году, я получил приглашение от министерства иностранных дел Турции принять участие в Дипломатическом форуме в Антальи. По всей вероятности, я приму участие в этом форуме, где предположительно также будет встреча и обсуждение», - сказал он.

Министр иностранных дел Армении также посетил Турцию в марте 2022 года для участия в Дипломатическом форуме в Анталье, где состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Турции.