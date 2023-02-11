Армения направила гуманитарную помощь в Турцию

Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил спецпредставителя Армении на переговорах, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна и отметил, что в город Адыяман отправились 5 грузовиков со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи.

«Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», — написал Кылыч на своей странице в Twitter.

Рубен Рубинян, в свою очередь, сообщил, что грузовики пересекли армяно-турецкую границу, подчеркнув: «Рад, что смог помочь».

Ранее из Армении в Турцию вылетело 27 спасателей.

Отметим, что число жертв подземных толчков, произошедших 6 февраля в Турции, превысило 20 тысяч человек.