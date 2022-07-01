Рубинян и Кылыч договорились по вопросам, касающимся пересечения сухопутной границы и прямых грузовых авиаперевозок

Стороны договорились обеспечить в кратчайшие сроки возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении, сообщает армянская сторона.

По сообщению МИД Армении, стороны также договорились о начале в кратчайшие сроки осуществления прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Кроме того, спецпредставители двух стран обсудили другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели полного урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой, а также вновь подчеркнули свою договоренность продолжать процесс урегулирования без предварительных условий.

Турецкая сторона распространила сообщение о встрече такого же содержания.

Предыдущие две встречи спецпредставителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча также проходили в австрийской столице, а их первая встреча в январе текущего года состоялась в Москве. После всех встреч стороны подтверждали готовность продолжать процесс без предварительных условий, заявляя, что конечной целью переговоров является полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией.