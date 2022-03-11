В Анталии запланирована встреча Мирзояна с Чавушоглу

Хотя подробности повестки дня его визита МИД не сообщил, но известно, что запланирована встреча Мирзояна с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Однако имени Мирзояна в списке докладчиков на форуме нет.

«Министр иностранных дел Мирзоян очень поздно подтвердил свой визит в Турцию, поэтому его имя не включено в официальную программу. Ему предложили выступить в нескольких возможных панелях, Мирзоян принял одно из предложений. В то же время более чем естественно, что он проведет отдельную беседу со своим турецким коллегой Чавушоглу», - в беседе с Радио Азатутюн по телефону сообщил политолог Ричард Киракосян, также участвующий в форуме.

Он один из докладчиков на форуме, его выступление запланировано на субботу, тема - важность дипломатии в деле избегания столкновений вооруженных сил.

Киракосян отмечает важность участия Мирзояна в этом форуме в контексте нормализации армяно-турецких отношений, хотя и отмечает, что у министра иностранных дел Армении есть и другие встречи и что его визит в Анталию не ограничивается армяно-турецким диалогом.

«Параллельно с дипломатическим форумом министр иностранных дел Мирзоян также провел несколько других встреч, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В отличие от встреч в Москве и Вене, встречи в Анталии касаются не только армяно-турецкого примирения. Министр иностранных дел Армении покажет миру, что как демократическая страна Армения является гораздо более надежным партнером, чем Азербайджан», - сказал политолог.

После второй встречи спецпредставителей Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, которая прошла в прошлом месяце в Вене, информации об их следующей встрече – когда и где они продолжат переговоры, пока нет.

На вопрос, может ли процесс нормализации армяно-турецких отношений остановиться или зайти в тупик из-за войны в Украине, Киракосян ответил, что пока подобных признаков не видит.

«Учитывая, что Россия начала войну против Украины, есть опасность, что поддержка Россией процесса армяно-турецкого примирения может измениться, однако пока мы такой опасности не видим. В то же время Турция сейчас вовлечена в более широкий процесс урегулирования - с Израилем, с Грецией. Все это может отвлечь Турцию от Армении», - сказал Ричард Киракосян.