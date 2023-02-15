Тойво Клаар назвал визит Арарата Мирзояна в Турцию историческим

«Это исторический визит, который последовал за решением поддержать соседа, нуждающегося в помощи. Надеемся, что это признак развития армяно-турецких отношений», - написал он.

Арарат Мирзоян сегодня отбывает в Турцию. В Анкаре он встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, а также побывает в пострадавшем от землетрясения турецком городе Адыяман, где встретится с армянской спасательной командой, осуществляющей поисково-спасательные работы.

Отметим, что после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля впервые с 1993 года был открыт контрольно-пропускной пункт на армяно-турецкой границе, через который 11 февраля Армения направила гуманитарную помощь Турции. Вторая партия гуманитарной помощи в Турцию была отправлена 14 февраля. Также из Армении в Турцию вылетело 27 спасателей.

Армения также направила гуманитарную помощь и спасателей в Сирию.

По последним данным, в результате подземных толчков 6 февраля погибло более 41 тысячи человек, более 113 тысяч человек пострадало. Большая часть погибших и пострадавших отмечена в Турции.