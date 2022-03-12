Мы подтвердили готовность обеих сторон продолжать процесс нормализации – Арарат Мирзоян

«Я думаю, что приглашение было достаточно позитивным посылом, и я счел необходимым ответить на этот посыл таким же позитивным образом», - сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян после встречи со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу в рамках Дипломатического форума в Анталии в субботу.

«Во время нашей встречи мы подтвердили готовность обеих сторон продолжать процесс нормализации, налаживания отношений, открытия границ без каких-либо предварительных условий. Наши два представителя работают в этом направлении», - сказал он.

Министр иностранных дел Армении выразил надежду увидеть положительные результаты в армяно-турецких переговорах в ближайшее время.

«Я рад видеть, что все народы региона, все государства стараются построить мир и стабильность в нашем регионе. Во всяком случае, со стороны Армении есть готовность иметь мирный и стабильный регион», - подчеркнул он.

Чавушолу, в свою очередь, сказал, что встреча была очень продуктивной и конструктивной. Он также подчеркнул, что Азербайджан также положительно относится к нормализации армяно-турецких отношений.

«У нас была очень продуктивная и конструктивная встреча. Вы знаете, что мы начали процесс нормализации отношений. После взаимных позитивных посланий президента Эрдогана и премьера Пашиняна мы назначили специальных представителей. Послы провели две встречи в Москве и Вене. Они обсуждали и продолжают обсуждать шаги, направленные на полное урегулирование», - сказал Чавушоглу.

«Мы все выиграем от установления мира и стабильности в регионе, и мы продолжим предпринимать шаги в этом направлении. В этом вопросе мы согласны с господином Мирзояном», - добавил министр иностранных дел Турции.

Анкара с удовлетворением отреагировала на решение Мирзояна принять участие в форуме в Анталии, считая, что «такие встречные шаги будут способствовать расширению диалога между двумя странами и обсуждению шагов, направленных на укрепление доверия для полного урегулирования отношений».

За последнее десятилетие Арарат Мирзоян стал первым высокопоставленным армянским чиновником, посетившим Турцию. Предыдущим высокопоставленным чиновником, посетившим Турцию, был третий президент Армении Серж Саргсян, который посетил Стамбул в 2009 году в рамках «футбольной дипломатии».