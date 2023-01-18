Арарат Мирзоян отправится в Турцию

На закрытом заседании ОБСЕ у министра иностранных дел Арарата Мирзояна сложилось впечатление, что международное сообщество имеет четкое представление о том, что происходит в Лачинском коридоре, какая сторона нарушила соглашение и не выполняет свои обязательства. Об этом Мирзоян заявил сегодня в ходе правительственного часа в парламенте.



«Обсуждение проходило в закрытом режиме, и я не считаю себя вправе раскрывать отдельные детали, но могу поделиться общим впечатлением. За моим выступлением последовало много выступлений, и из этих выступлений, по крайней мере, было очевидно, что международное сообщество имеет достаточно четкое представление о том, что происходит в Лашинском коридоре», - отметил он.

Мирзоян уверен, что реакция международного сообщества даст результат. Какой результат он ожидает, министр не сказал. На вопрос, будут ли заявления этих стран способствовать тому, чтобы Азербайджан открыл единственную дорогу, соединяющую Карабах с внешним миром, закрытие которой привело к гуманитарному кризису в Карабахе, Мирзоян ответил: «Есть четкое осознание, и не только в ОБСЕ, это видно по публичным позициям МИД, а также парламентов отдельных стран, и я думаю, что эта международная позиция рано или поздно приведет к вполне конкретным результатам».

Реакцией международного сообщества был впечатлен и премьер-министр Никол Пашинян.

«Наши международные контакты показывают, что восприятие этой ситуации международным сообществом возрастает», - сказал он.



Воинственные заявления Азербайджана носят провокационный характер и направлены на эскалацию, заявил Никол Пашинян, в то же время подчеркнув, что готов подписать мирный договор с Баку на основе Пражских договоренностей.



«Мы, по сути, очень четко заявляем, что готовы пойти на подписание мирного договора на основе Пражских договоренностей, и эти заявления, по сути, противоречат в первую очередь достигнутым договоренностям», - сказал премьер.

Несколько дней назад премьер-министр на пресс-конференции заявил, что готов подписать документ на основе предложений России, после чего Москва раскритиковала позицию Пашиняна по этому же вопросу как противоречивую. Также прозвучала критика в связи с тем, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян не поехал в Москву, чтобы встретиться со своим азербайджанским коллегой. Мирзоян сегодня сказал, что там должен был быть обсужден также мирный проект, но Баку уже месяц не отвечает на отредактированный Ереваном вариант.



«Представления о том, что армянская сторона приостановила или тормозит или ведет себя неконструктивно в этом мирном процессе, особенно в процессе работы над текстом мирного договора, не соответствуют действительности. Повторяю, мы направили свои предложения, и здесь должен быть ответ азербайджанской стороны. Его еще нет», - отметил глава МИД.

Мирзоян, не поехавший в декабре на московскую встречу с российским и азербайджанским коллегами, едет в Турцию для участия в дипломатическом форуме в Анталье. «Как и в прошлом году, я получил приглашение от министерства иностранных дел Турции принять участие в Дипломатическом форуме в Антальи. По всей вероятности, я приму участие в этом форуме, где предположительно также будет встреча и обсуждение», - сказал министр.

На вопрос, ожидается ли встреча на уровне высокопоставленных лиц в Турции, он ответил: «Встреча двух спецпредставителей на данный момент не запланирована, то есть договоренности пока нет».

Однако министр уверен, что его поездка очень важна для продолжения диалога и достижения предметных результатов. Мирзоян в прошлом году также принял участие в дипломатическом форуме в Анталье.

Оппозиционные фракции вновь бойкотировали правительственный час. Вопросы правительству задавали только провластные депутаты.