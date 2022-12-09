Армения и Турция вскоре могут начать прямые авиаперевозки грузов - Рубинян

Высока вероятность того, что Армения и Турция вскоре начнут прямые авиаперевозки грузов, сообщил Радио Азатутюн спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

«На состоявшейся недавно, в начале ноября, технической встрече обсуждалась в том числе реализация этой договоренности, и, да, велика вероятность того, что очень скоро оно будет реализована. Я воздержусь от указания конкретных сроков, но вероятность того, что это произойдет в скором времени, очень высока», - сказал Рубинян.

Вчера турецкая газета Hurriyet Daily News со ссылкой на свои дипломатические источники написала, что начался второй этап нормализации отношений между Турцией и Арменией, и возможно, что до Нового года уже начнутся взаимные авиаперевозки грузов, а также будет открыт пограничный пропускной пункт «Алиджан» на границе в Армавирской области для граждан третьих стран.

Рубинян не указал сроков, но напомнил, что политические договоренности, касающиеся этого шага, были достигнуты еще летом на последней встрече спецпредставителей, а практические шаги начались в начале ноября после встречи технических групп сторон на армяно-турецкой границе.

«Вы знаете, что наша вторая договоренность, также достигнутая в июле, касалась открытия сухопутной границы для граждан третьих стран, и реализация этой договоренности также обсуждалась на технической встрече, состоявшейся в ноябре, и в связи с этим нужна проверка состояния моста Маргара, которая должна состояться в ближайшее время», - добавил он.

Согласно турецкому источнику, открытие этого контрольно-пропускного пункта, закрытого с 1993 года, станет возможным только после ремонта моста Маргара.

В то время как армянские источники немногословны, Hurriyet Daily News утверждает, что на третьем этапе процесса нормализации будут обсуждаться переговоры о начале прямой торговли между двумя странами.