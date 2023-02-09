Армянские спасатели работают в турецком городе Адыяман

Армянские спасатели работают в пострадавшем от землетрясения турецком городе Адыяман, спасательные работы они начали вчера. Депутат от Демократической партии народов Турции армянского происхождения Гаро Пайлан опубликовал фотографии в Facebook.

Из Армении в Турцию отправились 27 спасателей. Редактор издаваемой в Стамбуле ежедневной газеты «Агос» («Агос») Баграт Эстукян считает это решение Еревана важным шагом. «В качестве гуманитарной помощи, вне политических позиций. Армения приняла уместное решение, как и во время землетрясения в Турции 1999 года», - сказал Эстукян в беседе с Радио Азатутюн.

Многочисленные спасатели не добираются до городов, пострадавших от стихийного бедствия, повлекшего за собой многотысячные жертвы и разрушения, либо спасательные работы проводятся неэффективно, говорит Эстукян. Он утверждает, что государство не в состоянии должным образом организовать работы.

«Государство хочет все взять под свой контроль, поэтому ставит запрет на свободную работу, но и оно само затрудняется координировать все эти спасательные работы. Есть места, где у людей есть техника: грузоподъемная техника, техника для копания, но их работа тоже ограничена, государство говорит: «Вы не можете работать, пока не получите от нас разрешение»», - сказал редактор газеты «Агос».

По предварительным данным, число армян, погибших в результате землетрясения в Турции, составляет не менее 8 человек. Однако Баграт Эстукян говорит, что это число может увеличиться. Под завалами все еще находятся армяне, сколько их, пока неясно. «Мы обеспокоены тем, что это число может немного увеличиться, потому что мы знаем, что есть армяне, которые все еще остаются под завалами», - сказал он.

Армения также направила 29 спасателей в соседнюю с Турцией Сирию, также пострадавшую от землетрясения. Посольство Армении в этой стране сообщает, что вместе со спасателями также прибыл самолет с гуманитарной помощью.

Общее число жертв серии разрушительных землетрясений, произошедших в Турции и Сирии 6 февраля, по данным Reuters и других источников, превысило 15 тысяч. В Турции более 12 тысяч человек погибли, ещё 63 тысячи пострадали. Жители разрушенных городов гневно критикуют действия правительства.