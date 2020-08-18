После двух лет молчания Серж Саргсян созвал пресс-конференцию в «Арснакаре»

Завтра, впервые после отставки в 2018 году, бывший президент Армении Серж Саргсян проведет пресс-конференцию на тему апрельской войны 2016 года. Отметим, что это не только первая пресс-конференция Сержа Саргсяна после двух лет молчания, но и, пожалуй, его самая большая пресс-конференция, учитывая, что завтра возможность задавать вопросы Сержу Саргсяну будут иметь все аккредитованные в Национальном собрании СМИ - без исключения.

Отметим, что в НС аккредитовано 98 СМИ, то есть, около 100 журналистов получат возможность задать вопросы Саргсяну. Напомним, что еще 16 апреля этого года Серж Саргсян, приглашенный в парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств апрельской войны, пообещал журналистам, что по окончании чрезвычайного положения созовет пресс-конференцию и ответит на любой вопрос, связанный с апрельской войной.

«Когда чрезвычайное положение будет отменено, я обещаю подробно ответить на все ваши вопросы, логичные, нелогичные, уместные или неуместные, и с удовольствием уделю вам столько времени, сколько вы пожелаете», - сказал он.

Почему, тем не менее, Серж Саргсян не дождался окончания режима ЧП и решил перед публикацией доклада следственной комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны провести пресс-конференцию, неясно. Возможно, на этот вопрос он ответит завтра.

Председатель следственной комиссии Андраник Кочарян сообщил Радио Азатутюн, что «они ждут эпохальных разоблачений Сержа Саргсяна», чтобы завершить свой доклад, над которым все еще работают. «Если на пресс-конференции выяснится, что Саргсян что-то скрыл от комиссии, то и это мы включим в доклад», - заключил Андраник Кочарян.

Кстати, примечателен выбор третьим президентом места проведения пресс-конференции. Как сообщает офиса Сержа Саргсяна, пресс-конференция состоится в ресторанном комплексе «Арснакар» в Аване, принадлежащем бывшему депутату-республиканцу Рубену Айрапетяну, на открытой зеленой территории. Выбор места для пресс-конференции уже вызвал большую критику. Правозащитники напоминают, что в 2012 году именно в ресторанном комплексе «Арснакар» в Аване члены охраны Рубена Айрапетяна избили до смерти военного врача Ваге Аветяна.

Напомним, посетивший ресторан «Арснакар» Ваге Аветян скончался через 12 дней после жестокого избиения, не приходя в сознание. Этот инцидент потряс общество, после чего у «Арснакара», а также у дома Рубена Айрапетяна прошли акции протеста и церемонии зажигания свечей. Под давлением общественности Айрапетян, в конце концов, отказался от депутатского мандата.

Правозащитница Жанна Алексанян считает примечательным тот факт, что Серж Саргсян даже не вспомнил о том, что там, где будет проходить пресс-конференция, именно в том месте был убит человек. ««Арснакар» вспоминается только как место убийства. То, что по крайней мере сейчас, когда они ушли из власти, они должны считаться с общественностью, с общественным мнением, даже не пришло им в голову, и для меня это самое печальное, когда я констатирую, что для Сержа Саргсяна гражданин Республики Армения, которого убили жесточайшим образом, не оставил никакого следа. Он выбрал это место и даже не подумал, что выбрал это место против себя. Нужно пойти туда и спросить его, почему он решил провести пресс-конференцию на месте убийства. Никакой ответ не может это оправдать», - сказала она.

Кстати, по словам правозащитницы, Серж Саргсян выбрал местом проведения пресс-конференции принадлежащий Рубену Айрапетяну ресторан «Арснакар» неслучайно. По словам Жанны Алексанян, таким образом Саргсян пытается продемонстрировать свою поддержку Айрапетяну, который, по мнению республиканцев, подвергается политическому преследованию.

Напомним, Рубен Айрапетян обвиняется по двум уголовным делам. Россия прекратила розыск на своей территории Айрапетяна, объявленного в розыск правоохранительными органами Армении. Как сообщил генеральный прокурор Армении, Рубен Айрапетян с 2003 года является гражданином России.

«Я более чем уверена, что Серж Саргсян делает это, идя против общества, как он поступал во время своего президентства, если есть политическое преследование в отношении «Немца Рубо» (прозвище Рубена Айрапетяна - ред.), как они считают и говорят, то он должен выступить против общества», - сказала Алексанян.

На вопрос, считает ли она, что Серж Саргсян в поддержку Рубена Айрапетяна принял решение о проведении пресс-конференции в принадлежащем ему «Арснакаре», правозащитница ответила: «Я считаю, что да, это место не могло быть выбрано случайно. Определенно есть цель».