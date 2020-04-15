Власть критикует Гарегина Второго, а церковь призывает не политизировать призыв освободить Кочаряна

Католикос всех армян Гарегин Второй считает важным изменение меры пресечения в отношении обвиняемого в свержении конституционного строя второго президента Армении Роберта Кочаряна, «чтобы застраховать состояние его здоровья в этот период пандемии от дальнейших осложнений». Вице-спикер Национального собрания Ален Симонян квалифицирует его заявление как «попытку оказать давление на суд».

Гарегин Второй выразил свою позицию в ответ на вопрос news.am, но его заявление было также опубликовано на странице Первопрестольного Святого Эчмиадзина в Facebook. «Учитывая профессиональные мнения врачей относительно здоровья второго президента Армении, мы считаем важным, наряду с осуществлением правосудия, и реализацию всех профилактических мер и мероприятий, в том числе по изменению меры пресечения в отношении последнего, чтобы застраховать состояние его здоровья в этот период вируса от дальнейших осложнений», - говорится в заявлении.

«На протяжении десятилетий он [Католикос] не вмешивался в вопрос тюремного заключение разных людей, того же «Доставщика еды», у которого было множество заболеваний, и, тем не менее, я считаю, что главной причиной его смерти было нахождение в заключении. Он [Католикос] не вмешивался в дело «1 марта», не вмешивался вообще ни в один политический или правовой процесс. И теперь подобное высказывание, выступление с подобным призывом я считаю вмешательством в политику и попыткой оказать давление на суд», - сказал Ален Симонян.

«Правительство Армении никак не комментирует пожелания и надежды Его Святейшества», - в беседе с Радио Азатутюн заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян, в то же время, напомнив об истории с поручительством за одного из приближенных бизнесменов Роберта Кочаряна, Самвела Майрапетяна, ныне находящегося в розыске, а также отметила, что правительство ожидает, что Св. Эчмиадзин «переосмыслит сложившуюся в результате этого ситуацию».

«Прежде всего, напомним, что руководитель информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян до сих пор был личным поручителем Самвела Майрапетяна, проходящего наряду с Робертом Кочаряном по делу «1 марта» и обвиняемого в различных преступлениях, в том числе в даче взятки в особо крупном размере и пособничестве отмыванию денег. Майрапетян с января 2019 года под предлогом лечения покинул страну и, несмотря на требование следственного органа и гарантии Ваграма Меликяна, не вернулся в Армению», - сказала Мане Геворкян.

Адвокаты Кочаряна более десятка раз ходатайствовали об изменении меры пресечения в отношении находящегося под арестом Кочаряна. Прокуратура во всех случаях выступала против.

На вопрос Радио Азатутюн, видят ли они сейчас основания для изменения меры пресечения, советник генерального прокурора Гор Абрамян ответил: «На данный момент в производстве суда находится ходатайство адвокатов об этом, которое должно быть рассмотрено. В ходе предстоящего судебного заседания прокуроры заслушают доводы стороны защиты и, исходя из этого, выскажут свою позицию. Что же касается заявлений Его Святейшества, то они выходят за рамки уголовно-судопроизводственных процессов и не подлежат комментированию с нашей стороны».

Команда адвокатов Роберта Кочаряна предпочитает не комментировать заявление Католикоса. Один из адвокатов, Ованнес Худоян, сказал, что примерно месяц назад они подали в суд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна под личное поручительство бывших премьер-министров Армении и Карабаха. Вопрос еще не обсуждался из-за отсутствия судьи по состоянию здоровья. Дата следующего судебного заседания неизвестна, но у адвокатов есть информация, что судья Анна Данибекян через два дня вернется на работу, и они считают, что в условиях эпидемии ходатайство подлежит немедленному рассмотрению.

Является ли столь серьезным состояние здоровья Кочаряна, который около месяца проходил лечение в гражданской больнице, а недавно был переведен в уголовно-исполнительное учреждение, и какие проблемы были у экс-президента? На этот вопрос так и не было дано ответа.

«Вопрос не столько в том, какими могут быть последствия этих проблем со здоровьем в обычных условиях, а в том, что особенно в условиях эпидемии эти обстоятельства просто включают второго президента в уязвимые социальные группы, то есть возраст старше 60 лет и наличие определенных проблем со здоровьем», - сказал Худоян.

По словам депутата оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Геворка Горгисяна, точки зрения по поводу заявления Гарегина Второго вышли за пределы критики и дошли до риторики ненависти. «Католикос может сделать любое заявление касательно любого верующего. Почему он не делал это в свое время и почему делает сейчас? Эти вопросы можно адресовать Католикосу. Но это должно быть сделано с величайшим уважением», - заявил он.

Правозащитник Артур Сакунц не согласен с тем, что Роберт Кочарян является для Католикоса обычным верующим. Он утверждает, что глава Армянской Апостольской Церкви в годы правления двух бывших президентов был тесно связан с политической системой. «Это так называемое ходатайство Католикоса полностью совпадает с аналогичными ходатайствами и заявлениями, сделанными различными представителями адвокатской команды Роберта Кочаряна за этот же период. То есть, Католикос выступает отныне в качестве еще одного члена команды защитников Роберта Кочаряна», - сказал Сакунц.

На бурную полемику ближе к вечеру отреагировал Первопрестольный Святой Эчмиаздин, выступив с призывом не политизировать позицию Католикоса. По мнению церкви, позиция Его Святейшества «полностью созвучна гуманитарной миссии и ценностям Святой Церкви Христовой».

Напомним, Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года и получении взятки в особо крупном размере (3 млн долларов) от бизнесвуман Сильвы Амбарцумян. Экс-президент предъявленные ему обвинения не признает и заявляет, что подвергается политическому преследованию. Кочарян находится под арестом с 25 июня прошлого года.