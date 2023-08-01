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Нагорный Карабах

Европейские законодатели призывают Баку немедленно открыть Лачинский коридор

Председатель делегации по связям с Южным Кавказом, депутат Европарламента Марина Калюранд в офисе Радио Свобода

По вопросу тяжелой ситуации в Нагорном Карабахе сегодня с совместным заявлением выступили председатель делегации по связям с Южным Кавказом, депутат Европарламента Марина Калюранд, докладчик Европарламента по вопросу Армении Андрей Ковачев и докладчик Европарламента по вопросу Азербайджана Желяна Зовко.

Европейские законодатели глубоко обеспокоены стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и продолжающейся блокадой Азербайджаном Лачинского коридора. Они отмечают, что такой образ действий Азербайджана противоречит обязательствам, взятым этой страной по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, и юридически обязывающим решениям Международного суда ООН, принятым 22 февраля 2023 года и подтвержденным 6 июля 2023 года.

120 тысяч жителей Нагорного Карабаха столкнулись с серьезной гуманитарной проблемой.

Авторы послания отмечают, что полностью поддерживают заявление верховного представителя Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозепа Борреля от 26 июля и осуждают продолжающуюся блокаду гуманитарных поставок.

Калюранд, Ковачев и Зовко подчеркивают, что предложение Азербайджана оказать помощь через Агдамскую дорогу - это отдельное обстоятельство, поэтому обязательства, связанные с Лачинским коридором, должны соблюдаться. Обязательно должна быть разрешена перевозка гуманитарной помощи, и воспрепятствование этому считается нарушением международного гуманитарного права. Открытие дополнительных путей приветствуется, но это отдельный вопрос, который должен быть согласован путем прямых переговоров между Баку и Степанакертом.

«Мы полностью поддерживаем дипломатические усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по поиску устойчивого и долгосрочного решения многолетнего конфликта. На последней встрече, состоявшейся в Брюсселе 15 июля 2023 года, две стороны договорились облегчить доступ гуманитарной помощи в регион с целью облегчения человеческих страданий. К сожалению, продолжающаяся блокада противоречит цели мирных переговоров и усилиям по укреплению столь необходимого доверия», - заявили трое европарламентариев.

Они повторили призыв к Баку немедленно прекратить блокаду Нагорного Карабаха, придерживаться международных норм и обязательств для предотвращения гуманитарной катастрофы.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, закрыта более семи месяцев - с того момента, как в декабре прошлого года азербайджанские активисты, называющие себя экологами, перекрыли Лачинский коридор, предъявив экологические требования. Спустя четыре месяца после этого Баку установил КПП на мосту Хакари, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией, заставив жителей Карабаха переходить границу только через КПП и только с его разрешения. 15 июня этого года азербайджанцы попытались установить свой флаг на армянской стороне моста, армянская сторона предотвратила эту попытку выстрелами. С того дня Нагорный Карабах полностью отрезан от Армении, гуманитарные грузы больше в Карабах не поступают. Население Нагорного Карабаха сейчас стоит перед реальной угрозой голодной смерти, поставки всех товаров запрещены. В Карабахе начались акции протеста с требованием снять блокаду.

Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн гуманитарной помощи. Машины с гуманитарными грузами уже почти неделю находятся в Корнидзоре, у моста Хакари. Официальный Ереван заявляет, что Азербайджан блокирует ввоз товаров в Нагорный Карабах. Официальный Баку назвал отправку гуманитарной помощи в Карабах, который с декабря находится в блокаде, «провокацией против территориальной целостности» Азербайджана.

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