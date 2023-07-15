Трехсторонняя встреча Пашинян-Алиев-Мишель в Брюсселе завершилась. Офис премьер-министра Армении выступил с сообщением

Согласно сообщению офиса премьер-министра Армении, «в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, работ по демаркации и обеспечению безопасности границ между двумя странами, разблокирования региональной транспортной и экономической инфраструктуры, соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, а также пленных, пропавших без вести и других гуманитарных проблем».

«Достигнута договоренность об активизации работы по урегулированию обсужденных вопросов», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что встреча продлилась 2 часа 45 минут.

Есть информация о том, что председатель Европейского совета вскоре может выступить с заявлением.