Предотвращена попытка азербайджанцев продвинуться к мосту Хакари - СНБ Армении

Согласно сообщению, в результате предпринятых армянской стороной мер было предотвращено продвижение азербайджанских военнослужащих и попытка водружения флага на территории Республики Армения.

По данным СНБ, по состоянию на 10:00 ситуация относительно стабильна.

Ранее сегодня Пограничная служба Азербайджана сообщила, что в 8:45 в результате выстрелов, произведенных с территории Армении, был ранен азербайджанский пограничник, несущий службу на КПП «Лачин».

В Баку отметили, что «ответным огнем огневая точка противника подавлена, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений, полную ответственность за провокацию несет военно-политическое руководство Армении».

Отметим, что Азербайджан установил пограничный пост на мосту Хакари в конце апреля, таким образом официально заблокировав Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией.

В Ереване считают азербайджанский пост незаконным, поскольку, как заявляют армянские официальные лица, он противоречит договоренностям между Арменией, Азербайджаном и России, которые положили конец 44-дневной войне в Нагорном Карабахе три года назад.

Согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, контроль за движением вдоль Лачинского коридора должны осуществлять размещенные в регионе российские миротворцы.