Единственная дорога, соединяющая Карабах с Арменией, до сих пор закрыта, переговоры продолжаются

Азербайджанцы сегодня утром перекрыли единственную дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом, поставили палатки посреди дороги и стали пить чай, сообщили в Нагорном Карабахе.

«Немногим ранее мы вернулись с трассы Степанакерт-Шуши, российские миротворцы там охраняют дорогу, после первого поста и не позволяют нам продолжить путь. В центральной части дороги, на проезжей части стоят палатки, в которых азербайджанские протестующие в данный момент устроили чаепитие и не позволяют проезжать по этой дороге», - сказал пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

По данным МВД Карабаха, сотни граждан, в том числе и несовершеннолетние дети, остались на дороге. Некоторые возвратились в Горис, граждане, часами ожидавшие на дороге Степанакерт-Шуши, в сопровождении сотрудников дорожной полиции были доставлены в Степанакерт, сообщило ведомство.

Азербайджанцы, заблокировавшие коридор в районе Шуши, называют себя независимыми экологами и требуют встречи с командующим российскими миротворческими силами, дислоцированными в Карабахе, Андреем Волковым, но его там нет.

Азербайджанская телекомпания ITV вела прямую трансляцию с места происшествия: экологические плакаты, азербайджанские флаги и десятки российских миротворцев, которые никак не реагировали на перекрывших дорогу азербайджанцев.

«В течение 23 лет я возглавляю природоохранную организацию и занимаюсь мониторингом в Азербайджане», - сказала одна женщина.

Протестующие требуют встречи с Волковым, чтобы спросить, почему им в субботу запретили вход на рудники Дромбон и Кашен. Эти рудники находятся в Мартакертском районе Карабаха.

«На нашей территории, на территории Азербайджана существует экологический терроризм, эксплуатируются наши полезные ископаемые», - заявила женщина.

Она обратилась с призывом к международному сообществу, чтобы, по ее словам, была прекращена незаконная эксплуатация недр Карабаха.

На данный момент Лачинский коридор по-прежнему закрыт. Власти Карабаха заявляют, что командование российских миротворческих сил надлежащим образом проинформировано об инциденте, переговоры продолжаются.

Президент Нагорного Карабаха вчера вернулся из Франции и сегодня выразил уверенность, что российские военные используют все средства для предотвращения подобных провокаций и нарушений договоренностей.