Боррель: Агдамская дорога не является альтернативой открытию Лачинского коридора

В заявлении, опубликованном вчера вечером, Боррель подчеркнул, что «Европейский союз глубоко обеспокоен серьезной гуманитарной ситуацией, влияющей на население бывшей Нагорно-Карабахской автономной области».

«Движение через Лачинский коридор остается заблокированным более семи месяцев, несмотря на постановление Международного суда ООН о его открытии», — говорится в заявлении.

«Медицинские принадлежности и товары первой необходимости недостаточны или уже исчерпаны, что будет иметь тяжелые последствия для местного населения. Власти Азербайджана обязаны немедленно гарантировать безопасность и свободное передвижение по Лачинскому коридору и предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса», - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства ЕС.

«Мы приняли к сведению готовность властей Азербайджана поставлять товары через город Агдам. Это не следует рассматривать как альтернативу открытию Лачинского коридора».

Боррель также отметил, что работа Международного комитета Красного Креста в регионе серьезно пострадала, и призвал возобновить ее, включая перевозку пациентов и гуманитарных грузов. Брюссель подчеркнул, что гуманитарный доступ не должен быть политизирован ни одним игроком.

«Европейский союз и, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель активно участвовали в поддержке процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также в продвижении диалога между Баку и Степанакертом. Также требуется искренняя приверженность всех сторон результатам переговоров и будущему, основанному на общих интересах и взаимном доверии», — говорится в заявлении высокопоставленного представителя Евросоюза.

Вчера Армения отправила около 400 тонн гуманитарной помощи на 19 грузовиках в Нагорный Карабах, который находится в блокаде уже более семи месяцев. Грузовики пересекли армянский блокпост в селе Корнидзор Сюникской области, но оттуда до сих пор не смогли отправиться дальше в Нагорный Карабах.

Официальный Баку назвал действия Еревана «провокацией» и заявил, что «согласно Брюссельскому соглашению дорога Агдам-Ханкенди (Степанакерт — ред.) полностью готова для доставки всех видов грузов». Армения опровергла утверждения о том, что Армения и Азербайджан достигли в Брюсселе договоренности об осуществлении поставок по Агдамскому маршруту.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще раз подчеркнул в своем твите ночью, что продовольствие отправляется в Нагорный Карабах исключительно в гуманитарных целях.