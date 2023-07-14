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Нагорный Карабах

«Наш народ находится под угрозой голода и геноцида». Митинг карабахских армян в Степанакерте

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте на площади Возрождения прошел митинг с требованием разблокирования Лачинского коридора – единственной дороги, связывающей регион с Арменией, которая заблокирована Азербайджаном.

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян вчера призвал карабахских армян выйти на улицы, чтобы «вместе решить, что делать дальше».

Выступая на митинге, Нерсисян заявил, что все должны протрезветь, и что нужно бить в набат о надвигающемся бедствии. «Давайте вразумим всех акторов нашими бессрочными шагами и действиями», - заявил чиновник.

В митинге также принял участие президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил с трибуны митинга, что блокада достигла критической точки.

«Полностью отрезанный от гуманитарного доступа с 15 июня, наш народ оказался перед реальной и неоспоримой угрозой голодной смерти, насильственного порабощения и геноцида», - заявил Степанян.

Гурген Нерсисян сообщил, что протестующие пройдут к степанакертскому отделению Красного Креста, а затем к месту дислокации российских миротворцев, чтобы «озвучить требование народа».

По словам Нерсисяна, митинг на площади Степанакерта будет продолжаться практически в ежедневном режиме.

«Вы хотите, чтобы у нас каждый день на этой площади лежали трупы?»

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян также обратился к Армении, России и международному сообществу: «Что еще вам нужно, чего вы ждете? Вы хотите, чтобы у нас каждый день на этой площади лежали трупы людей, чтобы вы отреагировали?»

По словам Нерсисяна, каждый следующий день будет тяжелее. «Жители отдаленных карабахских общин изолированы из-за отсутствия транспорта, в детских садах почти не дают еды, а через несколько дней не будет работать и служба скорой помощи», - сказал он.

В Азербайджане не признают независимости Нагорного Карабаха, а также отвергают возможность автономного статуса региона. В Баку настаивают на том, что переговоры с представителями Степанакерта могут идти только по повестке реинтеграции региона в Азербайджан.

Сообщается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с главой представительства Красного Креста в Азербайджане, что Баку не исключает возможности оказания помощи на дороге Агдам-Степанакерт для удовлетворения потребностей карабахских армян.

При этом Байрамов также заявил о возможности проезда армян через Лачин в медицинских целях, если это будет происходить при посредничестве Международного комитета Красного Креста и соблюдении правил контрольно-пропускного пункта.

Отметим, что митинг в столице Нагорного Карабаха прошел накануне очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана, которая должна состояться при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Брюсселе 15 июля.

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