«Наш народ находится под угрозой голода и геноцида». Митинг карабахских армян в Степанакерте

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян вчера призвал карабахских армян выйти на улицы, чтобы «вместе решить, что делать дальше».

Выступая на митинге, Нерсисян заявил, что все должны протрезветь, и что нужно бить в набат о надвигающемся бедствии. «Давайте вразумим всех акторов нашими бессрочными шагами и действиями», - заявил чиновник.

В митинге также принял участие президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил с трибуны митинга, что блокада достигла критической точки.

«Полностью отрезанный от гуманитарного доступа с 15 июня, наш народ оказался перед реальной и неоспоримой угрозой голодной смерти, насильственного порабощения и геноцида», - заявил Степанян.

Гурген Нерсисян сообщил, что протестующие пройдут к степанакертскому отделению Красного Креста, а затем к месту дислокации российских миротворцев, чтобы «озвучить требование народа».

По словам Нерсисяна, митинг на площади Степанакерта будет продолжаться практически в ежедневном режиме.

«Вы хотите, чтобы у нас каждый день на этой площади лежали трупы?»

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян также обратился к Армении, России и международному сообществу: «Что еще вам нужно, чего вы ждете? Вы хотите, чтобы у нас каждый день на этой площади лежали трупы людей, чтобы вы отреагировали?»

По словам Нерсисяна, каждый следующий день будет тяжелее. «Жители отдаленных карабахских общин изолированы из-за отсутствия транспорта, в детских садах почти не дают еды, а через несколько дней не будет работать и служба скорой помощи», - сказал он.

В Азербайджане не признают независимости Нагорного Карабаха, а также отвергают возможность автономного статуса региона. В Баку настаивают на том, что переговоры с представителями Степанакерта могут идти только по повестке реинтеграции региона в Азербайджан.

Сообщается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с главой представительства Красного Креста в Азербайджане, что Баку не исключает возможности оказания помощи на дороге Агдам-Степанакерт для удовлетворения потребностей карабахских армян.

При этом Байрамов также заявил о возможности проезда армян через Лачин в медицинских целях, если это будет происходить при посредничестве Международного комитета Красного Креста и соблюдении правил контрольно-пропускного пункта.

Отметим, что митинг в столице Нагорного Карабаха прошел накануне очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана, которая должна состояться при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Брюсселе 15 июля.