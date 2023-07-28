Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Нагорный Карабах

«Грузовики останутся здесь». Представители международных структур посетили Корнидзор

Уже второй день грузовики с гуманитарной помощью, направлявшиеся в блокированный Нагорный Карабах, стоят в Корнидзоре, на въезде в Лачинский коридор. По инициативе правительства Армении гуманитарный груз должен был быть переправлен в Карабах через российских миротворцев. Ответа от российской стороны пока нет.

«На данный момент, к сожалению, положительных сдвигов нет», - сказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян
Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян

Костанян прямо перед грузовиками заявил, что машины останутся здесь столько, сколько нужно, не уточнив, однако, идет ли речь о днях, неделях или, быть может, обсуждался другой сценарий.

«Мы постараемся всеми доступными нам политическими средствами обеспечить открытие Лачинского коридора. Грузовики на данный момент останутся здесь», - подчеркнул замглавы МИД.

Представители аккредитованного в Армении дипломатического корпуса и международных организаций сегодня посетили участок, где стоит автоколонна с гуманитарной помощью для Нагорного Карабаха.

Перед выездом из Еревана грузовики были вскрыты в присутствии иностранных дипломатов, послы ознакомились с их содержимым.

«Десятки тысяч человек, голодающих, нуждающихся в лекарствах, находятся на той стороне, груз - на этой стороне. Вы своими глазами можете видеть, как они пришли и перекрыли дорогу на мосту», - сказал губернатор Сюникской области Роберт Гукасян.

Губернатор Сюника сегодня представил дипломатам ситуацию на месте: «Как видите, машины стоят здесь, и становится невозможно переправить эти гуманитарные грузы на ту сторону, 120 тысячам жителей».

«Неужели Азербайджан говорит об интеграции путем голодной смерти?» - задается вопросом губернатор.

«По всей протяженности у моста размещены их войска. Подход, при котором они достигают какой-то цели, держа людей и детей голодными, не может быть приемлемым в современном мире», - подчеркнул Гукасян.

Посольства ряда стран, в том числе посольство США, вчера уже призвали все ответственные стороны обеспечить бесперебойную работу Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного суда.

Помимо призывов открыть дорогу, обсуждался ли с послами вопрос введения санкций против Азербайджана?

«Мы подчеркиваем важность принятия мер в отношении Азербайджана, что позволит привести Азербайджан в более конструктивное поле, и необходимо, чтобы международное сообщество действовало единым фронтом и не только посылало четкие сигналы властям Азербайджана, но и, в случае необходимости, приняло меры, которые позволят обеспечить бесперебойное прохождение гуманитарных грузов и вообще людей, грузов и транспортных средств по Лачинскому коридору», - ответил замглавы МИД Армении.

На вопрос, была ли инициатива с армянской стороны лично обратиться к Азербайджану для доставки этих грузов в Степанакерт, Костанян ответил: «Подобной инициативы не было. Однако в течение этих месяцев, начиная с декабря, на всех встречах армянская сторона постоянно поднимала вопрос о разблокировании Лачинского коридора».

На вчерашнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ Азербайджана разрешить ввоз гуманитарных грузов лишь подтвердит опасения относительно намерения Баку совершить геноцид в Нагорном Карабахе.

Реакция Баку не заставила себя ждать, в МИД Азербайджана заявили: «Если армянская сторона поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, то должна избегать провокационных шагов, поддерживать Агдам-Степанакерт и другие альтернативные дороги, предложенные азербайджанской стороной».

Однако Нагорный Карабаха отвергает предложение Азербайджана.

Кстати, дипломаты сегодня в Сюнике также встретились с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха, встреча была закрытой, подробности не сообщаются.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG