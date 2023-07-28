«Грузовики останутся здесь». Представители международных структур посетили Корнидзор

Уже второй день грузовики с гуманитарной помощью , направлявшиеся в блокированный Нагорный Карабах, стоят в Корнидзоре, на въезде в Лачинский коридор. По инициативе правительства Армении гуманитарный груз должен был быть переправлен в Карабах через российских миротворцев. Ответа от российской стороны пока нет.

«На данный момент, к сожалению, положительных сдвигов нет», - сказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Костанян прямо перед грузовиками заявил, что машины останутся здесь столько, сколько нужно, не уточнив, однако, идет ли речь о днях, неделях или, быть может, обсуждался другой сценарий.

«Мы постараемся всеми доступными нам политическими средствами обеспечить открытие Лачинского коридора. Грузовики на данный момент останутся здесь», - подчеркнул замглавы МИД.

Представители аккредитованного в Армении дипломатического корпуса и международных организаций сегодня посетили участок, где стоит автоколонна с гуманитарной помощью для Нагорного Карабаха.

Перед выездом из Еревана грузовики были вскрыты в присутствии иностранных дипломатов, послы ознакомились с их содержимым.

«Десятки тысяч человек, голодающих, нуждающихся в лекарствах, находятся на той стороне, груз - на этой стороне. Вы своими глазами можете видеть, как они пришли и перекрыли дорогу на мосту», - сказал губернатор Сюникской области Роберт Гукасян.

Губернатор Сюника сегодня представил дипломатам ситуацию на месте: «Как видите, машины стоят здесь, и становится невозможно переправить эти гуманитарные грузы на ту сторону, 120 тысячам жителей».

«Неужели Азербайджан говорит об интеграции путем голодной смерти?» - задается вопросом губернатор.

«По всей протяженности у моста размещены их войска. Подход, при котором они достигают какой-то цели, держа людей и детей голодными, не может быть приемлемым в современном мире», - подчеркнул Гукасян.

Посольства ряда стран, в том числе посольство США, вчера уже призвали все ответственные стороны обеспечить бесперебойную работу Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного суда.

Помимо призывов открыть дорогу, обсуждался ли с послами вопрос введения санкций против Азербайджана?

«Мы подчеркиваем важность принятия мер в отношении Азербайджана, что позволит привести Азербайджан в более конструктивное поле, и необходимо, чтобы международное сообщество действовало единым фронтом и не только посылало четкие сигналы властям Азербайджана, но и, в случае необходимости, приняло меры, которые позволят обеспечить бесперебойное прохождение гуманитарных грузов и вообще людей, грузов и транспортных средств по Лачинскому коридору», - ответил замглавы МИД Армении.

На вопрос, была ли инициатива с армянской стороны лично обратиться к Азербайджану для доставки этих грузов в Степанакерт, Костанян ответил: «Подобной инициативы не было. Однако в течение этих месяцев, начиная с декабря, на всех встречах армянская сторона постоянно поднимала вопрос о разблокировании Лачинского коридора».

На вчерашнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ Азербайджана разрешить ввоз гуманитарных грузов лишь подтвердит опасения относительно намерения Баку совершить геноцид в Нагорном Карабахе.

Реакция Баку не заставила себя ждать, в МИД Азербайджана заявили: «Если армянская сторона поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, то должна избегать провокационных шагов, поддерживать Агдам-Степанакерт и другие альтернативные дороги, предложенные азербайджанской стороной».

Однако Нагорный Карабаха отвергает предложение Азербайджана.

Кстати, дипломаты сегодня в Сюнике также встретились с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха, встреча была закрытой, подробности не сообщаются.