Лавров обвинил США и их союзников в планах «прогнать русских из Армении». Ереван пока не отреагировал

Запад говорит армянам: прогоняйте русских, мы поможем обеспечить вашу безопасность, заявил сегодня в интервью телеканалу «Царьград» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Знаю, что армянам, - у нас есть такая информация, - они говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность», - сказал глава МИД России, назвав действия Запада «откровенной провокацией».

Глава МИД России выразил надежду, что современные политики извлекут уроки из истории, в частности, о том, «как складываются отношения с гегемоном, который хочет навязать себя в этом статусе всем».

С просьбой прокомментировать эти заявления главы российского внешнеполитического ведомства Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении, оттуда пока не ответили.

Эти утверждения Лаврова предшествуют армяно-азербайджанским переговорам, которые состоятся в эту пятницу при посредничестве Москвы, и следуют за заявлениями представителей властей Армении в последние дни о том, что в Ереване были обсуждения по поводу выхода из ОДКБ - на заседании Совета безопасности под руководством премьер-министра.

Обсуждения, по словам замглавы МИД Армении Мнацакана Сафаряна, последовали за нападением Азербайджана в сентябре прошлого года, когда Армения ожидала от партнеров по ОДКБ военной помощи, которую не получила. Тогда Ереван приостановил предложение ОДКБ о развертывании наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, подвергшись критике со стороны Москвы за то, что Армения вместо ОДКБ отдала предпочтение миссии ЕС.

Официальным требованием Еревана к ОДКБ было дать политическую оценку азербайджанской агрессии до развертывания миссии.

Свое неудовольствие Армения также выразила на практике: правительство отменило запланированные в Армении военные учения ОДКБ и отказалось от своей квоты заместителя генерального секретаря возглавляемого Россией военного блока.

В интервью «Царьграду» глава МИД России выразил мнение, что ситуация на границе была бы лучше, чем сегодня, если бы в Армении были развернуты наблюдатели организации.

«Осенью 2022 года к саммиту Организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор он остается в бумажном виде и не может реализоваться. Но если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию», - заявил Лавров.

Говоря вчера об этом неподписанном документе, заместитель министра иностранных дел Армении заявил, что переговоры между государствами-членами ОДКБ продолжаются.