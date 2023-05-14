Армения не получает заказанное и оплаченное ею вооружение из России – секретарь Совбеза

Об этом в интервью «Новой газете» заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

На замечание журналиста о том, что Армения постоянно меняет свой политический курс, Армен Григорян ответил, что «в последние годы архитектура безопасности в мире и, в частности, в нашем регионе кардинально изменилась».

«Договорные обязательства не соблюдаются. Вся наша концепция безопасности была построена на этом, а новой пока нет. Это и есть кризис», - отметил он.

На вопрос о том, что делать в такой ситуации, Армен Григорян ответил так: «Искать новые механизмы и поставки вооружения, потому что объективно мы не получаем то, что заказали и за что заплатили России».

Секретарь Совбеза Армении подчеркнул, что речь идет о нескольких таких контрактах.

Он также напомнил, что в Армении ожидали от ОДКБ, что она «сработает в сентябре прошлого года во время прямой агрессии Азербайджана на армянской территории». «Она не сработала», - отметил Григорян.

Секретарь Совбеза признал, что в Армении были обсуждения по поводу выхода из ОДКБ. «Это естественная реакция», - подчеркнул Григорян.