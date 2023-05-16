Ереван заявляет, что на данный момент в повестке дня Армении вопрос о выходе из ОДКБ не стоит

На данный момент в повестке дня Армении вопрос о выходе из ОДКБ не стоит, заявил сегодня в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, не исключив, что вопрос, будучи обусловлен ситуацией, может вновь войти в повестку дня.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян в интервью «Новой газете-Европа» сказал, что в Армении были обсуждения по поводу выхода из ОДКБ. По словам замглавы МИД, вопрос, по всей вероятности, обсуждался в Совете безопасности в дни нападения Азербайджана в сентябре прошлого года.

В то время правительство официально обратилось к России и ОДКБ, как заявил премьер-министр Пашинян, рассчитывая в том числе на военную помощь для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории страны.

Эта помощь не была получена, ОДКБ только выразила готовность направить наблюдателей. Тогда почему Армения не вышла из военно-политического блока во главе с Россией? По прошествии более восьми месяцев представитель МИД заявляет, что еще есть надежда на то, что шаги Армении дадут результат. Все это время Ереван продолжает ждать от ОДКБ политической оценки агрессии Азербайджана.

«Да, ситуация сложная, и мы, будучи страной-членом ОДКБ, а также имея обязательства, продолжаем надеяться, что наши шаги, наша работа принесут определенные результаты. Есть еще такая надежда. Есть вопросы, которые в дальнейшем были обсуждены в ходе саммита ОДКБ, и работы продолжаются. Вскоре также состоятся обсуждения по поводу заявления о ситуации на Южном Кавказе, о чем мы сообщим», - сказал замглавы МИД.

В ноябре прошлого года на ереванском саммите блока премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписал документ о мерах по оказанию помощи Армении именно из-за отсутствия в нем политической оценки.

На вопрос, какова альтернатива ОДКБ, замминистра не дал конкретного ответа. Сафарян также не уточнил, включал ли предложенный ОДКБ пакет вооружение и войска. Но он подтвердил другое утверждение, сделанное секретарем Совбеза в том же интервью: Армения не получила из России вооружение на сто миллионов долларов, закупленное по нескольким контрактам. А вот по какой причине Россия не поставляет это вооружение, он воздержался сказать, лишь добавил, что они пытаются продолжить работы. «Оплата произведена, не дошло», - сказал он.

«Те механизмы безопасности, которые существовали и якобы должны были нас защищать, сейчас не работают, и Армения пытается найти новые гарантии безопасности, находится в поиске гарантий безопасности», - сказал в интервью секретарь Совбеза.

Как в интервью российскому СМИ, так и несколько недель назад в эфире Общественного телевидения Армен Григорян говорил о поиске новых механизмов безопасности. В ответ на вопрос, с какими странами ведутся переговоры, замминистра иностранных дел посоветовал уточнить это у самого секретаря Совбеза. «Не имея новой системы безопасности, пытаются разрушить, уничтожить то, что существует», - отметил он.

«Если какой-то шаг не предпринят, о нем нельзя заявлять», - считает Армен Рустамян из оппозиционной парламентской фракции «Айастан», имея в виду заявления власти по поводу дискуссий о выходе из ОДКБ.

«Какой смысл выносить эту кухню, если вы не вышли из ОДКБ? Либо выходите, объясните, почему выходите, либо оставайтесь в ОДКБ и используйте все минимальные возможности для того, чтобы ОДКБ смогла решить наши вопросы безопасности. Мы становимся ненадежным партнером, и из этого проистекают все угрозы и опасности, которые день ото дня возникают для нашей страны», - подчеркнул Рустамян.