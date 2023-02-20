Наблюдатели ЕС сегодня прибывают в Армению

«Из 100 прибывающих сегодня в Армению представителей исключительно гражданской миссии, утвержденной Евросоюзом 23 января, 50 будут невооруженными наблюдателями», - сообщает Евросоюз, не уточняя, будут ли вооружены остальные 50 представителей.

Ранее из интервью французского депутата Европарламента Натали Луазон стало известно, что в состав этой миссии входят 8 французских жандармов. Также есть информация о немецких полицейских, другие подробности об этом пока неизвестны.

Евросоюз сообщает, что целью гражданской миссии является «содействие стабильности в приграничных районах Армении, построение доверия и безопасности людей в районах, пострадавших от конфликта, а также содействие созданию среды, способствующей нормализации армяно-азербайджанских отношений».

Евросоюз также сообщает, что оперативный штаб миссии, получившей двухлетний мандат, будет находиться в Ехегнадзоре.

Новость об одобрении Евросоюзом плана отправки наблюдателей в Армению ранее получила негативную реакцию со стороны Москвы и Баку. В МИД России заявили, что «фиксируют, что, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, Армения предпочла сделать выбор в пользу ЕС» и что «попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона».

«В отличие от ОДКБ, Евросоюз четко зафиксировал территорию Республики Армения», - не заставил себя ждать ответ Армении. К данной теме с трибуны парламента обратился премьер-министр Никол Пашинян.

Ранее Армения потребовала от ОДКБ осудить вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении - требование, которое Организация Договора о коллективной безопасности так и не выполнила.

После резкой реакции Москвы на приезд европейских наблюдателей в Армении должны обеспокоиться, считает политолог Армен Багдасрян, не исключая, что Москва различными способами попытается сорвать работу этой миссии на границах Армении.

«Россия захочет показать, что на самом деле посредничество Евросоюза неэффективно, и механизмы безопасности, предложенные Евросоюзом, недейственны. Кратчайший путь показать это - новые боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, новая напряженность, в случае которой эти наблюдатели, естественно, никак не смогут повлиять, и тем самым станет очевидно, что эта система безопасности не столь важна и эффективна, по крайней мере в нашем регионе», - сказал он.

Что даст Армении приезд наблюдателей? По мнению аналитика, в краткосрочной перспективе присутствие европейцев может предотвратить возможную широкомасштабную агрессию Азербайджана против Армении в ближайшие месяцы. А в долгосрочной перспективе, по мнению Багдасаряна, не стоит иметь большие ожидания от европейских наблюдателей, потому что Европа по большому счету не предоставляет Армении гарантий безопасности.