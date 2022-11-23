Пашинян отказался подписывать документ ОДКБ «из-за отсутствия политической оценки ситуации»

«Документ находится в высокой степени готовности. В целом согласован и определен комплекс мер по оказанию помощи Армении в нынешней непростой ситуации, связанной, конечно, с напряженностью на границе Армении и Азербайджана. Документ в целом готов, но по ряду позиций он еще нуждается в доработке. Поэтому дано поручение доработать этот документ и представить его на подписание главам государств», - отметил он.

На совместном заседании глав государств-членов ОДКБ было принято 15 решений, только два решения были направлены на доработку, один из которых, фактически, связан с Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании в узком составе вновь сказал, что Ереван ожидает от организации политической оценки оккупации армянских территорий, которая, однако, так и не прозвучала. Пашинян сообщил, что по причине отсутствия политической оценки блока он не готов подписать этот документ. Какие формулировки были в документе, неизвестно.

«Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ», - сказал премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений.

«Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства», - подчеркнул он.

По словам армянского премьера, Армения выступает за то, чтобы ОДКБ провела политико-дипломатическую работу с Азербайджаном, чтобы он вывел войска с ее территорий.

Сегодня на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Станислав Зась заявил, что проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении в целом согласован.

Позже на расширенном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко, который принимает председательство в ОДКБ от Армении, пояснил, что армянская сторона предложила поправки к подписываемому документу, но они решили отложить обсуждение этого вопроса.

«Но впервые мы договорились о том, и было конкретное движение в этом направлении, что есть точки соприкосновения, чтобы прийти к согласию. Ну, и как все мы поняли по нынешнему председательствующему, этот конфликт армяно-азербайджанский, если так будем действовать, как сегодня обсуждали мы, он закончится и будет заключен мирный договор. Никол Воваевич молчит, значит, он тоже согласен с тем, что я сказал», - в частности, сказал президент Беларуси.

В своем выступлении Пашинян в очередной раз раскритиковал деятельность военной блока, подчеркнув, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, в ответ на что Лукашенко сказал, что «не наше дело кого-то удерживать», и предложил двигаться по пути российской посреднической миссии, подчеркнув, что они могут сейчас решить «этот конфликт, который может разгореться опять».

«Нам всем нужен мир», - продолжая свое выступление, сказал белорусский президент, перечислив приоритеты военного блока в период президентства своей страны.

«В последнее время в СМИ развивается тезис, что жизнь и судьба ОДКБ зависит от операции РФ на Украине. (так Россия называет войну против Украины - ред.). В наших странах многие горячие головы начали обсуждать эту проблему.

Чувствую, что мы пришли к единому мнению. Если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Поэтому мы не только друг друга должны защищать, но понимать, не должно быть таких разговоров», - заявил Александр Лукашенко.

Глава Беларуси также высказался о необходимости адаптации ОДКБ к меняющимся вызовам и угрозам, отметив, что организация обладает для этого сильным коллективным потенциалом. Он также предложил начать стратегический диалог ОДКБ-Китай.