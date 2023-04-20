В сюникской общине Тех спорный участок границы сократился еще на 1,4 км - премьер

В общине Тех Сюникской области спорный участок границы сократился еще на 1,4 километра. Об этом сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что армянская сторона надеется, что оставшийся 3,6-километровый участок также будет уточнен.

«Что значит: граница уточнена? Это значит, что и у нас, и у азербайджанцев есть общее мнение об этом участке, что наша пограничная линия проходит здесь. Это также означает, что армянские пограничники стоят на определенном расстоянии от этой границы, азербайджанские пограничники стоят на определенном расстоянии от этой границы», - отметил премьер-министр.

На вопрос, значит ли это, что они стоят за пределами территории Армении, потому что сейчас они находятся на суверенной территории Армении, Пашинян ответил: «Тот проблемный участок, где они находились, по нашей оценке, на суверенной территории Армении, по моему предыдущему заявлению был равен более 5 км, теперь эти 5 км стали 3,6 км. То есть, пограничники работали друг с другом, скорректировали пограничный пункт и расположились на определенном расстоянии».

Служба национальной безопасности 30 марта сообщила, что после изменения маршрута дороги, ведущей в Нагорный Карабах, Азербайджан в пяти точках оказался на расстоянии 100-300 метров впереди от границы. Пока жители села били тревогу о том, что азербайджанцы разместились на их полях и роют окопы, а армянские власти заявляли, что ведутся переговоры и есть существенное улучшение, 11 апреля переговоры об уточнении позиций завершились кровавым инцидентом. В тот день к военнослужащим, работавшим на армянской позиции, подъехали на машине азербайджанцы, их призвали остановиться, разговор перерос в рукопашный бой, а затем в перестрелку. С армянской стороны погибли четверо человек, с азербайджанской стороны – трое.

Премьер-министр Армении сегодня еще раз заверил, что верит в мирную повестку с Азербайджаном, в то же время добавив, что нет никаких гарантий, что мирный договор с Баку будет подписан.

«Во-первых, еще не факт, что мы подписываем, я надеюсь и готов подписать в рамках решения проблем, о которых я вчера говорил в своем выступлении. А мы подписываем, если подписываем, потому что без подписания гарантировано, что все будет так, как мы не хотим, а в случае подписания, как минимум, значительно возрастает вероятность того, что этого не произойдет», - сказал глава правительства.

«Армения готова к размещению наблюдателей ОДКБ на границе»

Пашинян, который участвовал сегодня в парламенте в представлении отчета о выполнении программы правительства, также упомянул о важности наблюдательных миссий на границе. По словам премьер-министра, Армения представила свою озабоченность, связанную с размещением наблюдателей ОДКБ на границе. Он заявил, что не только Россия, но и Армения готова к размещению наблюдателей ОДКБ на границе.

«По сути, наша озабоченность, наше желание или наше стремление состоит в том, чтобы возможная миссия была эффективной, это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона», - подчеркнул премьер.

Официальная Москва несколько недель назад заявила, что сроки направления миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу зависят от Еревана и мяч находится на стороне Еревана. Однако до этого момента нет ясности о том, когда, в каком составе и где будет размещена наблюдательная миссия, какие у нее будут полномочия и какие гарантии безопасности она возьмет на себя.

Ожидания Армении от миссии ОДКБ должны быть гораздо большими, заявил сегодня Пашинян, подчеркнув, что этот военный союз, в отличие от Евросоюза, развернувшего наблюдательную миссию на армяно-азербайджанской границе, имеет по отношению к Армении обязательства по обеспечению безопасности.