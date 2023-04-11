В Минобороны сообщают о погибших и раненых среди армянских военнослужащих в результате огня с азербайджанской стороны в районе села Тех

«11 апреля около 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводившим инженерные работы в районе общины Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. По предварительным данным, с армянской стороны есть погибшие и раненые. Минобороны выступит с дополнительным заявлением», - говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана подтвердила факт перестрелки, заявив, что «в результате провокации армянской стороны среди военнослужащих азербайджанской армии есть погибшие и раненые».

«В настоящее время подразделениями азербайджанской армии принимаются ответные меры», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, согласно азербайджанским СМИ.

О стрельбе в районе села Тех ранее Радио Азатутюн также сообщили жители села.

Служба национальной безопасности (СНБ) сообщила в конце марта, что, по расчетам армянской стороны, в районе Корнидзора азербайджанская сторона как минимум в 5 точках продвинулась вглубь территории Армении на расстояние от 100 до 300 метров.

Далее СНБ сообщила, что в результате проведенных представителями Армении и Азербайджана работ по корректировке границы на участке Тех-Корнидзор ситуация значительно улучшилась, но жители села Тех рассказали Радио Азатутюн, что азербайджанцы продолжают находится на территории, принадлежащей селу, и продолжают там инженерные работы.

Касаясь ситуации в селе Тех, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что точки дислокации пограничников на 7 километрах из 12 уже определены, а на 5 километрах работы продолжаются.