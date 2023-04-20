«У нас в селе Тех 5 км спорной границы, из них 1,4 км уже уточнены» - Пашинян

«У нас в селе Тех 11 километров границы, из которых 5-километровый участок мы считаем спорным», - сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщив, что на сегодняшний день эти спорные участки сократились еще на 1,4 км.

Как пояснил Пашинян, это означает, что скорректирован такой участок границы.

«Это означает, что и у нас, и у азербайджанцев есть общее мнение по этому участку. Это также означает, что армянские пограничники стоят на определенном расстоянии от этой границы, азербайджанские пограничники стоят на определенном расстоянии от этой границы - с другой стороны», - сказал премьер-министр, выразив надежду, что оставшийся 3,6-километровый участок тоже будет уточнен и тема будет закрыта.

30 марта Баку заявил, что в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль ряд господствующих высот, основных и вспомогательных дорог. Служба национальной безопасности Армении сначала сообщила, что на этом участке азербайджанские силы как минимум в пяти точках разместились на расстоянии 100-300 метров вперед от границы, затем в другом заявлении сообщила, что в результате работ по корректировке границы ситуация на этом участке существенно улучшилась, не уточнив, о чем идет речь.

В то время как жители села Тех сигнализировали о том, что азербайджанцы укрепляются на полях сельчан, на одном из заседаний правительства премьер-министр Никол Пашинян, опять же не вдаваясь в подробности, повторил, что есть некоторое улучшение ситуации. «В частности, уточнены пункты дислокации на 7 из 12 км, работы на 5 км продолжаются», - сказал он.