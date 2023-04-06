Уточнены пункты дислокации на 7 из 12 км, работы на 5 км продолжаются - Пашинян об участке Корнидзор-Тех

30 марта Баку сообщил, что в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль ряд господствующих высот, основных и вспомогательных дорог и территорию между селами Джагазур и Забух (Агавно) в Лачинском районе.

В тот же день на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заверил, что что никаких изменений армянских позиций не произошло, произошло лишь изменение маршрута Армения-Нагорный Карабах. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении позже сообщила, что после запуска новой дороги Корнидзор-Тех между Арменией и Нагорным Карабахом азербайджанские силы на этом участке как минимум в пяти точках были дислоцированы на 100-300 метров вперед от границы. Позже СНБ распространила еще одно сообщение, в котором сообщила, что в результате работ по корректировке границы ситуация на данном участке значительно улучшилась, не уточнив, о чем идет речь.

Пашинян сегодня пояснил: «В некоторых местах, по нашей оценке, азербайджанская сторона расположилась и провела инженерные работы на территории Армении за 100-300 метров до границы. После этого было решено, что ситуацию исправят картографы обеих сторон. Были проведены работы по корректировке мест дислокации пограничников. И ситуация несколько улучшилась. В частности, уточнены точки дислокации на 7 из 12 км, работы на 5 км продолжаются».

Подчеркнув, что позиция армянской стороны была и остается такой, чтобы избежать эскалации, глава правительства выразил надежду, что работы по корректировке мест дислокации будут проходить в конструктивной обстановке. «По крайней мере, таков наш настрой», - сказал премьер.