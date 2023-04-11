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Армянская сторона сообщила о 4 погибших и 6 раненых военнослужащих, азербайджанская сторона о 3 погибших

Здание Министерства обороны Армении в Ереване (архив)

Министерство обороны Армении сообщает, что «в результате азербайджанской провокации с армянской стороны 4 убитых и 6 раненых».

По данным армянского военного ведомства, с азербайджанской стороны много жертв и раненых.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщает о трех погибших азербайджанских военнослужащих.

По состоянию на 20:30 ситуация на передовой относительно стабильна, говорится в сообщении Минобороны Армении.

Ранее во вторник, Минобороны Армении сообщило о том, что вооруженные силы Азербайджана близ армянского села Тех обстреляли армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы. В ведомстве заявили, что армянская сторона прибегла к ответным действиям.

Министерство обороны Азербайджана также сообщило об убитых и раненых среди азербайджанских военных в результате «армянской провокации».

По информации Радио Азатутюн, среди раненых армянских военнослужащих также командир специального армейского корпуса Армен Гезалян. Он был переведен из Горисского медицинского центра в Ереван.

Около двух недель назад азербайджанская армия вырыла траншею на полях села Тех, армянская сторона начала поблизости инженерные работы, а власти Армении заявили, что ведут на месте переговоры об отходе азербайджанских войск за линию границы.

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