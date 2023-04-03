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Армения

Расположившиеся на территории села Тех азербайджанцы продолжают рыть окопы

Жители села Тех Сюникской области, которые даже без биноклей следят за передвижениями азербайджанцев, сообщили, что расположившиеся на территории села азербайджанцы находятся на том же месте и продолжают рыть окопы.

«У меня два гектара земли, один гектар уже не мой, стал азербайджанским. Вон стоит на моем участке, установил флаг», - сказал Беник Абалян, вспомнив, что когда требовал у главы села какую-нибудь справку, тот говорил: заплати земельный налог, тогда дам… Он заплатил и теперь сидит без ничего. «Пшеницу выращиваю, ячмень выращиваю, кошу сено, держу скот. Я сельчанин, что мне делать?» - посетовал он.

Житель села Тех Беник Абалян
Житель села Тех Беник Абалян

Сейчас армянская сторона разместила блокпост чуть ниже села, чтобы жители не шли в сторону территорий, занятых азербайджанцами. Но там еще есть земельные участки, оставшиеся у сельчан.

«Вон там внизу стоят полицейские, не разрешают туда пройти», - сказал Абалян.

Земля 86-летнего Коммуны Даллакян принадлежит ему, но расположена за армянским блокпостом. Полицейские призывают его туда не ходить. «Говорят: мы за тебя не отвечаем, мы тебе говорим, чтобы туда не шел», - сказал мужчина.

Даже если бы полицейских там не было, он все равно побоялся бы туда идти, по соседству с его полем расположены новые опорные пункты азербайджанцев.

В субботу Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила, что представители Армении и Азербайджана встретились и проведели работы по корректировке границы, «в результате чего ситуация существенно улучшилась». В селе это опровергают.

«Они не отступили, еще и продвинулись вперед… там земли наших сельчан, вон они там стоят», - показал Даллакян.

Что именно улучшилось, спросили сегодня в парламенте замминистра обороны Армана Саргсяна, который сначала не отвечал на вопрос, а потом решил ответить: «Значит, я отвечаю следующим образом: в Министерстве обороны есть пресс-служба, пресс-служба периодически, постоянно, оперативно отвечает на все вопросы».

Министерство обороны до сих пор не предоставило никакой информации об азербайджанском вторжении на участке Тех-Корнидзор. Только Служба национальной безопасности заявила, что во время развертывания пограничников двух стран в соответствии с достигнутыми между Арменией и Азербайджаном договоренностями азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, в пяти точках продвинулись на 100-300 метров вглубь армянской территории и закрепились там.

Ни одно ведомство: ни Минобороны, ни Служба национальной безопасности, ни аппарат вице-премьера Мгера Григоряна, возглавляющего комиссию по вопросам делимитации и пограничной безопасности, не комментируют, о каком улучшении идет речь.

Член Совета старейшин села Тех Аргам Овсепян сказал, что азербайджанцы не отступили ни на миллиметр, у них уже одиннадцать позиций. «Улучшение было бы, если бы они ушли в Джабраил. Что за улучшение?... Пришли и взяли 150 гектаров земли у людей... То, что они стоят, ведут инженерные работы, это называется улучшением? То есть, хорошо, я так понимаю, что людей не убивают... это улучшение», - сказал наш собеседник.

Житель села Тех Коммуна Даллакян
Житель села Тех Коммуна Даллакян

«Мне нечего сказать, мы уже стали пленниками», - добавил Коммуна Даллакян.

Пожилые жители села говорят, что могут с закрытыми глазами начертить границы села, неужели с армянской стороны некому было с картой преградить путь азербайджанцам?

«На моей земле стояли русские, русские договорились с азербайджанцами о том, что они уйдут, а те придут туда», - уверен Беник Абалян.

«29 числа русские ушли, ночью окопы были демонтированы… Это ошибка в плане нашего общего руководителя, что он вовремя не пошел в перед», - сказал Даллакян.

«Говорит, что есть будущее... Где будущее? Покажи мне это будущего, чтобы я увидел его своими глазами... Пришли, отняли мою землю, землю моих предков…», - с возмущением заметил Беник Абалян.

В селе уже не надеются, что азербайджанцы отступят. И они, и армянская сторона ведут строительство.

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