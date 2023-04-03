Расположившиеся на территории села Тех азербайджанцы продолжают рыть окопы

«У меня два гектара земли, один гектар уже не мой, стал азербайджанским. Вон стоит на моем участке, установил флаг», - сказал Беник Абалян, вспомнив, что когда требовал у главы села какую-нибудь справку, тот говорил: заплати земельный налог, тогда дам… Он заплатил и теперь сидит без ничего. «Пшеницу выращиваю, ячмень выращиваю, кошу сено, держу скот. Я сельчанин, что мне делать?» - посетовал он.

Сейчас армянская сторона разместила блокпост чуть ниже села, чтобы жители не шли в сторону территорий, занятых азербайджанцами. Но там еще есть земельные участки, оставшиеся у сельчан.

«Вон там внизу стоят полицейские, не разрешают туда пройти», - сказал Абалян.

Земля 86-летнего Коммуны Даллакян принадлежит ему, но расположена за армянским блокпостом. Полицейские призывают его туда не ходить. «Говорят: мы за тебя не отвечаем, мы тебе говорим, чтобы туда не шел», - сказал мужчина.

Даже если бы полицейских там не было, он все равно побоялся бы туда идти, по соседству с его полем расположены новые опорные пункты азербайджанцев.

В субботу Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила, что представители Армении и Азербайджана встретились и проведели работы по корректировке границы, «в результате чего ситуация существенно улучшилась». В селе это опровергают.

«Они не отступили, еще и продвинулись вперед… там земли наших сельчан, вон они там стоят», - показал Даллакян.

Что именно улучшилось, спросили сегодня в парламенте замминистра обороны Армана Саргсяна, который сначала не отвечал на вопрос, а потом решил ответить: «Значит, я отвечаю следующим образом: в Министерстве обороны есть пресс-служба, пресс-служба периодически, постоянно, оперативно отвечает на все вопросы».

Министерство обороны до сих пор не предоставило никакой информации об азербайджанском вторжении на участке Тех-Корнидзор. Только Служба национальной безопасности заявила, что во время развертывания пограничников двух стран в соответствии с достигнутыми между Арменией и Азербайджаном договоренностями азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, в пяти точках продвинулись на 100-300 метров вглубь армянской территории и закрепились там.

Ни одно ведомство: ни Минобороны, ни Служба национальной безопасности, ни аппарат вице-премьера Мгера Григоряна, возглавляющего комиссию по вопросам делимитации и пограничной безопасности, не комментируют, о каком улучшении идет речь.

Член Совета старейшин села Тех Аргам Овсепян сказал, что азербайджанцы не отступили ни на миллиметр, у них уже одиннадцать позиций. «Улучшение было бы, если бы они ушли в Джабраил. Что за улучшение?... Пришли и взяли 150 гектаров земли у людей... То, что они стоят, ведут инженерные работы, это называется улучшением? То есть, хорошо, я так понимаю, что людей не убивают... это улучшение», - сказал наш собеседник.

«Мне нечего сказать, мы уже стали пленниками», - добавил Коммуна Даллакян.

Пожилые жители села говорят, что могут с закрытыми глазами начертить границы села, неужели с армянской стороны некому было с картой преградить путь азербайджанцам?

«На моей земле стояли русские, русские договорились с азербайджанцами о том, что они уйдут, а те придут туда», - уверен Беник Абалян.

«29 числа русские ушли, ночью окопы были демонтированы… Это ошибка в плане нашего общего руководителя, что он вовремя не пошел в перед», - сказал Даллакян.

«Говорит, что есть будущее... Где будущее? Покажи мне это будущего, чтобы я увидел его своими глазами... Пришли, отняли мою землю, землю моих предков…», - с возмущением заметил Беник Абалян.

В селе уже не надеются, что азербайджанцы отступят. И они, и армянская сторона ведут строительство.