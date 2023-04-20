Армения также готова к размещению наблюдательной миссии ОДКБ - премьер

«У ОДКБ есть обязательства по безопасности перед Республикой Армения, у Армении тоже есть обязательства, которые, в частности, в 2022 году и как председатель, и как страна-участница она полностью выполнила. То есть, миссию ЕС нельзя ставить на одну плоскость с миссией ОДКБ. Следовательно, наши ожидания от миссии ОДКБ должны быть намного выше, чем от миссии ЕС», - заявил Пашинян.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) несколько раз заявляла, что всегда готова направить миссию на армяно-азербайджанскую границу, исходя из интересов обеспечения безопасности Армении. В середине апреля официальная Москва вновь заявила, что сроки направления миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу зависят от Еревана, мяч на стороне Еревана.

В МИД Армении Радио Азатутюн сообщили, что работы продолжаются, сославшись на заявление министра иностранных дел Арарата Мирзояна о том, что Ереван не отказался от миссии ОДКБ.

Армения неоднократно заявляла о своем недовольстве ОДКБ. Ереван потребовал от ОДКБ осудить вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года. ОДКБ так и не выполнила это требование. После этой напряженности Армения также отменила учения ОДКБ на своей территории, а затем отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря в структуре.