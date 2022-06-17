Российская сторона признала, что не выполнила свои обязательства -президент Армении об инциденте в Парухе

Президент Армении Ваагн Хачатрян на встрече с армянской общиной России заявил, что российская сторона признала упущения при осуществлении своей миротворческой миссии, что привело к инциденту в Парухе.

«Поскольку в те напряженные дни я тоже принимал участие в тех дискуссиях, мы проявили очень жесткую позицию, и в результате такой позиции российская сторона, в конце концов, признала, что там есть упущения. И сейчас они проводят внутреннее расследование, чтобы понять, в чем причина. Но признали, что на самом деле не выполнили свои обязательства. Об этом не надо было говорить публично, нам это не нужно, потому что это обсуждение было в рамках внутренних договоренностей, они признали, что действительно не сделали того, что должны были сделать как миротворцы», - сказал президент.

Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась несколько месяцев назад, в конце марта, когда азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. В ходе столкновений армянская сторона понесла потери. Москва и Баку обвинили друг друга: Россия призвала азербайджанскую сторону отвести свои войска, Азербайджан в ответ выразил «сожаление» о том, что заявление российского военного ведомства было «односторонним» и «не соответствующим действительности».

Спустя несколько дней Москва сообщила, что в результате переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения из Паруха. Между тем, по данным армянской стороны, азербайджанские вооруженные силы сохраняют контроль над частью горы Караглух.

«Ситуация настолько напряженная, что даже люди в Нагорном Карабахе поставили задачу: если миротворцы не могут обеспечить нашу безопасность, мы вернемся в Армению. С российской стороны был противоположный ответ: нет, мы обязаны обеспечивать вашу безопасность, вы должны жить здесь в рамках наших договоренностей. Это было их последним словом, и после этого у нас не было территориальных конфликтов, каких-то искусственных ситуаций», - добавил президент Хачатрян.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване назвал урегулирование ситуации вокруг Паруха одним из приоритетов российской стороны, подчеркнув, что есть понимание, что эти вопросы будут рассматриваться в рамках предстоящей предметной работы по делимитации. В Баку жестко отреагировали на это, заявив, что «Парух находится в Ходжалинском районе, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент», поэтому этот вопрос не может иметь отношения с делимитации армяно-азербайджанской границы. Позже МИД России отредактировал ​слова Лаврова.

На встрече с армянской общиной России президент Ваагн Хачатрян заявил, что, исходя из новых реалий, Ереван сначала должен поднять вопрос прав армян Нагорного Карабаха, а уже потом вопрос окончательного статуса Нагорного Карабаха. При этом президент подчеркнул, что с этой позицией согласно и руководство Нагорного Карабаха.

«Когда мы встретились с Лавровым 9 числа, я помню, что он особенно говорил об этом, что мы также разделяем вашу позицию, спасибо, что вы тоже пришли к этому. Кстати, с этой точкой зрения было согласно и руководство Нагорного Карабаха. Я могу сказать за них, мы с ними обсудили то, что идем этим путем», - сказал президент РА.

Официальный Степанакерт, однако, публично заявляет, что конфликт должен быть урегулирован в первую очередь на основе принципа самоопределения народов, исключая возможность нахождения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

Президент Армении принял участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Также запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.