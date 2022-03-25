Погибли двое военнослужащих Армии обороны, ситуация в Карабахе остается крайне напряженной

Сегодня в результате нарушения подразделениями вооруженных сил Азербайджана режима прекращения огня погибли двое военнослужащих контрактной службы Армии обороны Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны НК.

«С полудня 25 марта подразделения ВС Азербайджана, продолжая грубые нарушения режима прекращения огня, помимо огнестрельного оружия, применяют также ударные беспилотники, в том числе «Bayraktar TB-2». В результате действий противника с армянской стороны погибли двое военнослужащих контрактной службы Армии обороны. Число раненых уточняется», - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00, оперативно-тактическая обстановка на восточной границе Нагорного Карабаха остается крайне напряженной.

Вчера азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. Позже Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что ситуация в направлении населенных пунктов Парух и Храморт в Аскеранском районе находится под контролем российских миротворческих сил. По сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, ночью между армянскими и азербайджанскими силами произошла перестрелка, с азербайджанской стороны погибли пятеро военнослужащих.

Официальные Ереван и Степанакерт ожидают, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпримут меры для возвращения азербайджанцев на исходные позиции.