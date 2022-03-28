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Карабах

Парух находится под контролем российских миротворцев, армянские силы сохранили контроль над основной частью горы Караглух – Армия обороны НК

По положению вечер 27 марта и на 12:00 28 марта оперативно-тактическая обстановка вдоль всей линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, в том числе и на восточном участке линии соприкосновения, относительно стабильная, существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, село Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха на данный момент находится в зоне контроля российского миротворческого контингента в Карабахе.

«Благодаря храбрым усилиям Вооруженных сил Арцаха армянской стороне удалось остановить продвижение подразделений азербайджанских вооруженных сил и сохранить контроль над основной частью горы Караглух», - сообщает Армия обороны, отмечая, что азербайджанские войска продолжают оставаться на укрепленных позициях в одной части горы Караглух.

Работы с командованием российского миротворческого контингента по возвращению азербайджанской стороны на исходные позиции продолжаются, говорится в сообщении.

Ситуация в селах Парух и Храморт Аскеранского района, приграничного с Агдамом, резко обострилась с 24 марта, когда азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении Паруха. В результате действий азербайджанской стороны погибли трое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха, еще 15 - были ранены, состояние двух их них крайне тяжелое. По данным карабахской стороны, азербайджанская сторона также понесла значительные потери, что Баку отрицает. Спустя три дня после обострения ситуации в Аскеранском районе Совет безопасности Нагорного Карабаха вчера направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил увеличить численность российских миротворцев. В 2020 году, сразу после окончания 44-дневной войны, в Карабахе было переброшено около 2000 миротворцев.

Вчера Министерство обороны России сообщило, что по итогам переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения с территории села Парух, однако ни в аппарате президента Нагорного Карабаха, ни в правительстве информация о выводе азербайджанских войск из Паруха не была подтверждена. МИД Армении также заявил, что вторжение азербайджанских подразделений в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжается.

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