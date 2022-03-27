Азербайджанская сторона вывела свои подразделения из Паруха – МО РФ

Также отмечается, что в Аскеранском районе было зафиксировано два случае нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана, в результате перестрелки с каждой стороны было ранено по два человека.

«Командование российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями конфликтующих сторон, стабилизировало ситуацию», - говорится в сообщении.

Радио Азатутюн пытается проверить эту информацию в официальных органах Карабаха, пока безуспешно.

Минобороны Азербайджана опровергает заявление Минобороны России, утверждая, что позиции азербайджанской армии в селе Парух и в прилегающих к нему горных районах «не претерпели изменений».

Ситуация в селах Парух и Храморт Аскеранского района, приграничного с Агдамом, резко обострилась с 24 марта, когда азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении Паруха. В результате действий азербайджанской стороны погибли трое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха. По данным карабахской стороны, азербайджанская сторона также понесла значительные потери, что Баку отрицает.

Спустя три дня после обострения ситуации в Аскеранском районе Совет безопасности Нагорного Карабаха вчера направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил увеличить численность российских миротворцев. В 2020 году, сразу после окончания 44-дневной войны, в Карабахе было переброшено около 2000 миротворцев.

Вчера Минобороны России выступило с заявлением, в котором призвало азербайджанскую сторону отвести войска. Официальный Баку ответил на это заявление, выразив «сожаление» по поводу того, что оно «одностороннее» и «не соответствует действительности».