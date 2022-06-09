Пути сообщения будут действовать в упрощенном режиме, но в отношении суверенитета Армении никаких двусмысленностей быть не может - Лавров

Пути сообщения между Арменией и Азербайджаном будут действовать в упрощенном режиме, но в отношении суверенитета Армении над армянскими территориями никаких двусмысленностей быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой в Ереване.

Лавров прибыл в Ереван вчера с двухдневным рабочим визитом. Завтра здесь состоится заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ.

«Как вы знаете, железнодорожный маршрут [между Арменией и Азербайджаном] согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и завершается согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может. Это вещи, которые связаны с практическими действиями на земле, которые связаны с созданием инфраструктуры на долгие годы, поэтому тут лучше все 10 раз взвесить, прежде чем рубить с плеча. У нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого», - сказал Лавров.

Глава МИД России, однако, не уточнил, что означает «упрощенный режим», будут ли азербайджанские грузовые и пассажирские автомобили проходить армянский таможенный и паспортный контроль. Неизвестно также, если Азербайджан будет иметь сообщение с Нахичеваном в упрощенном режиме, будет ли и Армения иметь сообщение с Ираном и Россией через Азербайджан в таком же упрощенном режиме. Или упрощенный режим дорог, проходящих через Сюник, приравнен к нынешнему режиму Лачинского коридора, которым Армения связана с Нагорным Карабахом?

Вопрос открытия коммуникаций Армения-Азербайджан сегодня затронул и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, однако ответ на эти вопросы не прозвучал.

«Я уже говорил, что есть общее понимание и согласие по многим вопросам в этом направлении. В первую очередь, это касается того, что все дороги, которые должны быть открыты, останутся и будут действовать под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через территорию которых они проходят. То есть, естественно, коридорной логике здесь не место, и я хочу это подчеркнуть, это всеобщее понимание. В то же время я уже говорил сегодня, что есть ряд деталей, множество деталей, в которых у сторон еще есть разные представления, но работы продолжаются. Думаю, здесь у нас будут взаимоприемлемые решения», - сказал Мирзоян.

После 44-дневной войны, касаясь открытия армяно-азербайджанских путей сообщения, президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил о «Зангезурском коридоре», в ответ на что официальный Ереван отвечал, что дороги не могут быть открыты «с коридорной логикой».

После почти полугодового перерыва, около недели назад в Москве прошло очередное заседание рабочей группы по разблокированию коммуникаций под председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, по итогам которого российская сторона заявила, что стороны сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения. Между тем, по сообщению армянской стороны, стороны уточнили свои подходы к этим вопросам. Что это за подходы, не упоминалось.

Нормализацию армяно-турецких отношений Анкара увязывает с армяно-азербайджанским процессом - Мирзоян

Мирзоян коснулся также армяно-турецких отношений, отметив, что, с одной стороны, власти Турции заявляют о готовности открыть границу, а с другой стороны, Анкара увязывает нормализацию отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессом. Министр иностранных дел Армении счел такой подход «неконструктивным».

Лавров связал вопрос Паруха с делимитацией

На сегодняшней пресс-конференции министры иностранных дел коснулись вопроса села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. Прошло уже два с половиной месяца с того дня, когда в присутствии российских миротворцев азербайджанские войска заняли новые позиции в направлении села, также заняв часть соседней высоты Караглух, имеющей важное значение.

«Армения продолжает верить, что российская миротворческая миссия в состоянии восстановить статус-кво, установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и ситуацию по состоянию на 23 марта, которая была нарушена вторжением азербайджанских вооруженных сил в село Парух 24 марта», - заявил Арарат Мирзоян.

Лавров связал ситуацию вокруг Паруха с процессом делимитации армяно-азербайджанской границы.

«Что касается ситуации [в Парухе], то российские военные, и наши армянские друзья об этом хорошо осведомлены, держат ее в качестве одного из своих приоритетов. Там уже есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации обстановки. У нас есть понимание, что в рамках предстоящей предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решатся», – сказал глава МИД РФ.

Из этого заявления Лаврова так и не стало ясно, как процесс делимитации границ связан с событиями в Парухе. Мирзоян также не внес ясность в этот вопрос.

Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций находится на этапе согласования окончательных договоренностей - Лавров

Сегодня министра иностранных дел России принял также премьер-министр Никол Пашинян. Согласно армянской стороне, российский гость сказал, что трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных и экономических связей находится в продвинутой стадии согласования конкретных аспектов окончательных договоренностей. В вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы Лавров отметил, что на предстоящей московской встрече комиссии по делимитации российская сторона будет оказывать консультативные услуги, включая предоставление картографических материалов.

Визит министра иностранных дел России в Ереван сопровождался акцией протеста. Внепарламентский оппозиционный «Национально-демократичесий полюс» вечером провел акцию протеста перед посольством России, осудив «империалистическую политику России» и объявив Лаврова нежелательной персоной в Армении.