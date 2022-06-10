МИД России отредактировал заявление Лаврова о Парухе и делимитации

Министерство иностранных дел России отредактировало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное им в Ереване, о ситуации в селе Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха и делимитации армяно-азербайджанской границы.

На совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой, говоря о делимитации армяно-азербайджанской границы, он упомянул Парух, где в конце марта этого года в присутствии российских миротворцев азербайджанские силы продвинулись вперед.

«Что касается ситуации [в Парухе], то российские военные, и наши армянские друзья об этом хорошо осведомлены, держат ее в качестве одного из своих приоритетов. Там уже есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. У нас есть понимание, что в рамках предстоящей предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решаться», – сказал глава МИД РФ.

Сразу после этих заявлений Лаврова Баку заявил, что Парух «находится в Ходжалинском районе» и «не имеет никакого отношения к вопросу делимитации границы с Арменией».

«Деятельность учрежденных Азербайджаном и Арменией комиссий по делимитации, как заранее и предусматривалось, преследует цель делимитации именно государственной границы двух стран. В рамках этого процесса не предполагается рассмотрение никакого вопроса за пределами азербайджано-армянской госграницы, в том числе вопроса, связанного с территориями Азербайджанской Республики, где временно размещен российский миротворческий контингент», - сказала глава пресс-служба МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

При этом последняя сочла необходимым еще раз подчеркнуть, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе носит временный характер.

После этого заявления Азербайджана МИД России отредактировал заявление Лаврова, удалив из него часть текста. Отредактированная версия выглядит так: «Что касается ситуации, то российские военные (наши армянские друзья об этом хорошо осведомлены) «держат» ее в качестве одного из своих приоритетов. Там уже есть определенные результаты «на земле» с точки зрения деэскалации обстановки. Рассчитываем, что запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы будет содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном и недопущению инцидентов типа Паруха в зоне ответственности российского миротворческого контингента».

Между тем, российский «Коммерсантъ» в своей статье процитировал неотредактированное заявление Лаврова, отметив, что вопрос Паруха является едва ли не самой болезненной для Баку темой. «Напомним, что в марте там едва не дошло до противостояния между российскими миротворцами и азербайджанскими военными, которые заняли село без согласования действий с Москвой. При этом, с точки зрения Баку, военные имели право на такие действия, так как суверенитет Азербайджана распространяется на всю территорию Карабаха», - отмечает издание.

«Коммерсантъ» отмечает, что министры иностранных дел Армении и России с оптимистичными акцентами говорили о региональных процессах, в том числе о нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений. В то же время, издание добавляет, что эксперты как в Ереване, так и в Баку не разделяют этого оптимизма, напоминая, что в новейшей истории урегулирования армяно-азербайджанского конфликта подобные программы неоднократно терпели неудачу.