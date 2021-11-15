На заседании Совбеза Пашинян подтвердил продвижение азербайджанских войск. Министр обороны отправлен в отставку

Азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил сегодня на заседании Совета безопасности премьер-министр Никол Пашинян.

«Со вчерашнего дня у нас было несколько встреч и обсуждений в этом составе в разных форматах. Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», - сказал Пашинян.

Других подробностей премьер не сообщил, в частности, когда, где и при каких обстоятельствах произошло продвижение.

Затем было распространено заявление Совета безопасности, из которого стало ясно, что в результате действий ВС Азербайджана четыре боевых позиции ВС Армении оказались в окружении. В заявлении отмечается, что в результате переговоров азербайджанская военная техника и войска покинули территорию Армении, однако с данного участка выведены также подразделения четырех боевых позиций ВС Армении.

Официально не объясняется, почему армянские подразделения оставили свои позиции. В заявлении также говорится, что «на данном участке продолжают оставаться развернутыми подразделения ВС Азербайджана, которые вторглись на территорию Армении еще в мае».

Совбез отрицает, что был отдан приказ не оказывать сопротивления

Совет безопасности опровергает циркулирующие слухи о том, что командованием ВС или политическим руководством Армении был отдан приказ не оказывать сопротивления. Однако нет также объяснения относительно того, в каком количестве на территории Армении продолжают оставаться азербайджанские силы.

В ответ Баку опровергает заявления армянской стороны о вторжении на суверенную территорию Армении, утверждая, что азербайджанская армия дислоцируется на территориях, принадлежащих Азербайджану.

Азербайджанские СМИ два дня подряд сообщали о продолжающихся столкновениях на армяно-азербайджанской границе, некоторые источники утверждали, что азербайджанские войска продвинулись вперед. Однако официальный Ереван, в частности Минобороны, не подтверждал эту новость.

Сурен Папикян – новый министр обороны

На сегодняшнем заседании Совета безопасности Никол Пашинян не только подтвердил информацию о продвижении, но и сообщил, что «в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня», было принято решение об освобождении Аршака Карапетяна от должности министра обороны. Его на этом посту сменил Сурен Папикян, освобожденный сегодня от должности вице-премьера. Папикян также является председателем правления правящей партии «Гражданский договор».

Спустя несколько часов в Минобороны, прощаясь со старым министром и представляя нового, Пашинян вновь подчеркнул, что перед страной стоят серьезные стратегические вызовы.

Отставке Карапетяна, назначенного министром в августе этого года, предшествовала пограничная напряженность на Сюникском и Гегаркуникском направлениях. А до этого, 6-7 ноября, он посетил Нагорный Карабах, а затем побывал в Сюнике на участке озера Сев лич.

Баку осудил его визит в Степанакерт, заявив, что встречи Аршака Карапетяна с «незаконными вооруженными формированиями Карабаха и заявления об их боеспособности» являются военно-политической провокацией.

Да, наши солдаты оставили четыре опорных пункта - Ален Симонян

Примечательное заявление о четырех проблемных позициях сделал принявший участие в сегодняшнем заседании Совета безопасности спикер Национального собрания Ален Симонян. Он заявил, что эти позиции не действовали, находились на промежуточном участке. В таком случае почему там дислоцировались армянские военнослужащие? На этот вопрос Симонян не ответил.

«Азербайджанцам также было невыгодно использовать этот ландшафт, этот район, но факт остается фактом: да, мы, наши солдаты, оставили эти четыре опорных пункта», - сказал спикер НС.

У оппозиции есть сомнения и вопросы

Бывший министр обороны, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян ставит под сомнение объяснения властей по поводу ситуации на границе.

«Миротворцы не размещены, например, в районе Сюника, в том районе, где, по их словам, ночью была напряженность, на участке от Ишханасара влево до Джермука, так о чем они ведут переговоры? Это означает, что произошли какие-то изменения, так?» - спрашивает он.

У депутата другой оппозиционной фракции, «Честь имею», Тиграна Абраамяна есть к властям вопросы, которые остаются без ответа. В частности, кто приказал не стрелять по продвигающимся азербайджанским войскам? Депутат уверен, что подобные ситуации возможны на разных направлениях границы, ярким примером этого является присутствие азербайджанских войск на территории Армении после 12 мая, за которое, как заметил Абраамян, до сих пор ни одно должностное лицо не было привлечено к ответственности.

Оппозиционный депутат также ставит под сомнение сделанное ранее сегодня заявление Совета безопасности о том, что армянская сторона оказала сопротивление азербайджанцам. «Были распространены видеоролики, из которых стало очевидно, что Азербайджан без стрельбы взял под контроль армянскую позицию. Это, естественно, приводит к тотальному недоверию к государственным структурам, что также представляет собой серьезную угрозу с точки зрения безопасности», - сказал он.

Абраамян утверждает, что Азербайджан начал процесс репозиционирования на разных участках границы, подчеркивая, что Баку сегодня решает завтрашнюю задачу. «Он буквально захватывает то, что считает для себя стратегически важным, а власти Армении не используют в сложившейся ситуации адекватный инструментарий, чем существенно увеличивают вероятность новых потерь, а также создают новые проблемы в плане безопасности», - сказал оппозиционер.

Бывший министр обороны Сейран Оганян уверен, что Пашинян не знает Алиева. Воспользовавшись поводом, противник, по утверждению Оганяна, в одностороннем принудительном порядке перешел к процессу демаркации-делимитации, что является результатом пораженческой политики.

«Каждый день они будут пытаться что-то урвать, оказывать давление на Армению для достижения своих долгосрочных целей. Разблокирование - это открытие так называемого «коридора», как они говорят, что приведет к еще более глубокой блокаде армянского народа, Армении и Арцаха. После окончания войны, когда было отмечено, что войска должны встать в районе Сюника, на тех участках, где закончились боевые действия, эти власти не осознавали, что в дальнейшем будут условия мира, делимитация и демаркация, каждая стратегическая точка должна быть основой именно в рамках переговоров по проведению демаркации и делимитации», - сказал Оганян.

О готовности начать работы по делимитации и демаркации говорят и Ереван, и Баку, но неизвестно, когда начнется этот процесс.