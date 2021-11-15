Аршак Карапетян освобожден от должности министра обороны. Его заменит Сурен Папикян

Его сменит вице-премьер Сурен Папикян.
Соответствующие указы сегодня подписал президент Армении Армен Саркисян, основываясь на предложениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Министр обороны Армении Аршак Карапетян отправлен в отставку.
Его сменит вице-премьер Сурен Папикян.
Соответствующие указы сегодня подписал президент Армении Армен Саркисян, основываясь на предложениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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