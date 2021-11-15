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Политика

Аршак Карапетян освобожден от должности министра обороны. Его заменит Сурен Папикян

Аршак Карапетян

Министр обороны Армении Аршак Карапетян отправлен в отставку.

Его сменит вице-премьер Сурен Папикян.

Соответствующие указы сегодня подписал президент Армении Армен Саркисян, основываясь на предложениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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