Баку осуждает визит министра обороны Армении в Карабах

Сегодня Министерство обороны Азербайджана осудило рабочий визит министра обороны Армении в Нагорный Карабах.

Отправившийся 6 ноября в Карабах Аршак Карапетян в Степанакерте принял участие в рабочем совещании руководства Армии обороны, посетил боевые позиции, встретился с военнослужащими, несущими боевое дежурство, ознакомился с работами по укреплению позиций.

В распространенном по этому поводу заявлении Минобороны Азербайджана назвало визит министра накануне годовщины подписания трехстороннего соглашения провокацией.

«Военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая положения трехстороннего соглашения, стремится дестабилизировать ситуацию в регионе и бросить тень на деятельность российских миротворцев», - говорится в заявлении.

Министерство обороны Азербайджана обвиняет военно-политическое руководство Армении в том, что оно вместо того, чтобы сделать выводы из тотального поражения во второй Карабахской войне за 44 дня, приспособиться к новой геополитической ситуации в регионе, укрепить мир и безопасность, «предпринимает попытки дешевых военных авантюр с расчетом на внутреннюю аудиторию». Военное ведомство Азербайджана также предупредило военно-политическое руководство Армении, что «в случае повторения подобных незаконных визитов на азербайджанские земли, будут приняты, руководствуясь законами Азербайджанской Республики, необходимые меры в целях предотвращения агрессивного сепаратизма и подрывных действий».

Вчера в Азербайджане праздновали победу в прошлогодней 44-дневной войне, и в этой связи из Баку звучали воинственные заявления в адрес Еревана, а параллельно - также призывы к миру. В заявлении, распространенном по случаю «дня победы», МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и ожидает, что армянская сторона пойдет навстречу мирным предложениям.

«Мы хотим, чтобы Армения приняла протянутую Баку и Анкарой руку мира как возможность» - Акар

Турция также ведет активную пропаганду установления мира в регионе. «Мы хотим, чтобы Армения приняла руку мира, протянутую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как возможность и использовала ее», - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Акар уже второй день находится в Азербайджане, и это заявление он сделал сегодня на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Турецкий чиновник вновь заявил о планах Анкары в связи с регионом, подчеркнув важность формата сотрудничества «3+3». «Мы ожидаем, что Азербайджан, Армения, Турция, Грузия, Россия и Иран посредством совместных обсуждений обеспечат мирную атмосферу. В мире есть много регионов, где имели место столкновения и конфликты. И те, кто смог найти политические решения, стали более безопасными и развивающимися странами. Армения должна понять эту реальность и предпринять шаги, и если она пойдет по этому пути, то добьется серьезного прогресса в достижении безопасности и процветания», - сказал Акар.

Турецкий министр также говорил о так называемом «Зангезурском коридоре», подчеркнув, что эта программа не угрожает интересам какой-либо страны. При этом он отметил, что этот вопрос должен быть обсужден армянской и азербайджанской сторонами, и необходимо поддержать эту инициативу, поскольку от этого выиграет не только Азербайджан, но и все соседние страны.

Турция готова внести все свой вклад - Эрдоган

О перспективе достижения прочного мира на Южном Кавказе вчера говорил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что они будут продолжать поддерживать азербайджанских братьев на всех платформах в реализации прав, вытекающих из заявления от 9 ноября, в основном в вопросе реализации «Зангезурского коридора».

«Этот новый период открывает возможности перед Арменией возможности по выходу из тупика, на который она себя обрекала на протяжении многих лет. Пока нет вражды по отношению к нашей стране и народу, у нас нет нерешенных вопросов ни с кем. Мы хотим, чтобы человеческое и экономическое богатство Кавказа, который считается одним из самых процветающих регионов мира с политической и экономической точки зрения, служило благополучию всех его жителей. Стратегическая роль Кавказа в новом мировом порядке будет возрастать. Турция готова внести свой вклад, чтобы засиял свет в регионе, с которым у нас многовековые исторические и культурные связи», - сказал президент Турции.

Кстати, на фоне миролюбивых заявлений Эрдогана сегодня в парламент Турции был внесен подписанный президентом законопроект о продлении срока службы турецких военных в Азербайджане на один год. Турецкие военные несут службу в российско-турецком мониторинговом центре в Агдаме.