Мы пойдем путем успешного вывода страны с перекрестка этих стратегических вызовов - Пашинян

«Перед нашей страной стоят серьезные стратегические вызовы, и мы просто не имеем права не управлять этими вызовами в соответствии с интересами Республики Армения, Арцаха и армянского народа», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя аппарату Министерства обороны и высшему офицерскому составу Вооруженных сил РА новоназначенного министра обороны Сурена Папикяна.

Пашинян добавил также, что руководство страны четко понимает, какие шаги необходимы, чтобы успешно вывести страну из перекрестка этих стратегических вызовов, вывести страну на путь устойчивого и стабильного развития, и подчеркнул, что «мы пойдем этим путем».

Президент Армении Армен Саркисян, основываясь на предложениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сегодня подписал указы, согласно которым министр обороны Аршак Карапетян был освобожден от этой должности, его сменил Сурен Папикян, который был освобожден от должности вице-премьера.

Отставке Карапетяна предшествовали инциденты․ Вчера Министерство обороны Армении сообщило, что подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего началась интенсивная перестрелка. В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило о нарушении режима прекращения огня вооруженными силами Армении. Обе стороны отмечают, что пострадавших нет.

Подчеркнув, что принял важное политическое решение, Никол Пашинян сказал: «Сегодня утром мы встречались с г-ном Карапетяном, он высказал идею, с которой я не могу не согласиться и которую не могу не озвучить. Он справедливо отметил, что статус министра обороны - это, пожалуй, самый уязвимый или один из самых уязвимых статусов в Республике Армения. Хочу поблагодарить г-на Карапетяна за его ответственность и мужество в принятии этого уязвимого статуса. Вместе с тем хочу поблагодарить г-на Папикяна за то, что он принял мое предложение и заменяет менее уязвимый статус вице-премьера на, по сути, очень уязвимый статус министра обороны».

«После 2018 года, после моего вступления в должность премьер-министра не было ни одного случая, чтобы Вооруженные силы Республики Армения, министерство обороны выдвигали проблему, входящую в сферу решения правительства, и эта проблема не была решена. Так будет и впредь, я не хочу говорить фразу “тем более”, потому что и до этого недостатка не было, но мы стоим перед очень серьезным вызовом, к решению которого приступил г-н Карапетян и я уверен, что г-н Папикян успешно продолжит процесс.

Министерство обороны, Вооруженные силы - крупнейший государственный орган нашей страны, и этот орган должен быть здоровым, функционально эффективным, его решения должны быть глубокими, обоснованными, основанными на военных и стратегических потребностях нашей страны. В этой связи и хочу подчеркнуть этот нюанс, над которым мы должны продолжать работать», - сказал премьер-министр.