Совет безопасности обсудил факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении

Другие подробности премьер-министр не сообщил и не уточнил, когда, где и при каких обстоятельствах произошло вторжение. Он лишь отметил, что этот вопрос обсуждается в Совете безопасности еще со вчерашнего дня.

«Со вчерашнего дня у нас было несколько встреч и обсуждений в этом составе в разных форматах. Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Цель сегодняшней встречи - подвести итоги наших обсуждений, а также предоставить нашей общественности полную информацию о произошедших событиях», - сказал Пашинян.

Премьер-министр сообщил об освобождении Аршака Карапетяна от должности министра обороны и назначении на эту должность Сурена Папикяна, подчеркнув, что такое решение было принято «в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня».

Уже второй день азербайджанские СМИ сообщают о продолжающихся столкновениях на армяно-азербайджанской границе, некоторые источники утверждают, что азербайджанские войска продвинулись вперед. Однако официальный Ереван до сегодняшнего дня не подтверждал этот факт. Сегодня Никол Пашинян заявил, что поблагодарил Аршака Карапетяна за работу на посту министра обороны, в то же время подчеркнул, что «на данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть проведена смена министра обороны».

Согласно официальному сообщению, Совет безопасности заслушал отчет начальника Генерального о текущей ситуации и оперативной обстановке в целом, после чего, по словам Пашиняна, члены Совета безопасности должны были проанализировать ситуацию и постараться «принять решение о действиях, направленных на защиту безопасности, территориальной целостности и суверенитета Республики Армения».

Четыре боевых позиции ВС Армении оказались в окружении

Позже сегодня Совет безопасности Армении распространил заявление, отметив, что вчера в 13:00 на одном из участков в восточном направлении армяно-азербайджанской границы подразделения ВС Азербайджана при содействии бронетехники вторглись на суверенную территорию Республики Армения, в результате чего четыре боевых позиции ВС Армении оказались в окружении. Согласно Совбезу, в результате переговоров азербайджанская военная техника и войска покинули территорию Армении, однако с данного участка выведены также подразделения четырех боевых позиций ВС Армении, на данном участке продолжают оставаться развернутыми подразделения ВС Азербайджана, которые вторглись на территорию Армении еще в мае.

Совет безопасности опроверг циркулирующие слухи о том, что командованием ВС или политическим руководством Армении был отдан приказ не оказывать сопротивления. Совбез отметил, что соответствующим структурам поручено провести подробное расследование инцидента.

Совбез Армении обращает внимание России, ОДКБ и международного сообщества на агрессивные действия ВС Азербайджана

Совет безопасности Армении обращает внимание Российской Федерации, ОДКБ и международного сообщества на продолжающиеся агрессивные действия ВС Азербайджана и подчеркивает, что эти действия направлены против суверенитета, территориальной целостности Армении, региональной безопасности и стабильности, а также противоречат положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Совбез Армении подтвердил необходимость мирной развязки ситуации, создавшейся на армяно-азербайджанской границе, необходимость произвести зеркальный отвод войск от де-юре установившейся границы между советским Азербайджаном и советской Арменией и начать процесс демаркации и делимитации границ под международной эгидой,

Он также призвал Минскую группу ОБСЕ активизировать усилия в направлении мирного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.