МО Карабаха: Бои продолжаются, противник несет многочисленные потери

Бои по всей линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск продолжаются, сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха.

«Подразделения Армии обороны продолжают уверенно осуществлять поставленные задачи, причиняя противнику многочисленные потери в живой силе и бронетехнике», - говорится в сообщении.

Пресс-служба военного ведомства Карабаха также опубликовала видеоматериал.

Сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Замминистра обороны Карабаха сообщил о 16 погибших и более ста раненых военнослужащих с армянской стороны.

По сообщению представителя Армянского объединенного информационного центра Арцруна Ованнисяна, по уточненным сведениям, противник потерял около 200 человек.

Вечером Минобороны Армении сообщило, что в результате контратаки подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха захватили 11 единиц бронетехники противника с боекомплектами, в том числе БМП-3, противник потерял 4 вертолета, 33 танка и БМП, 27 беспилотников и 2 единицы инженерной бронетехники.