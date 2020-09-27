По предварительным данным, у нас 16 погибших и более сотни раненых - замминистра обороны Карабаха

В данный момент идут интенсивные бои, Азербайджан несет большие потери в живой силе и бронетехнике, сбиты 3 вертолета. По предварительным данным, с армянской стороны есть 16 погибших и более 100 раненых. Об этом заявил заместитель министра обороны Нагорного Карабаха Артур Саргсян.

Ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что погибли два человека: женщина и ребенок, еще более 10 человек ранены, среди них дети и женщины.

Сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.