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Карабах

МИД Армении: Мы решительно осуждаем агрессию Азербайджана

Здание МИД Армении в Ереване

«Сегодня рано утром азербайджанская сторона начала активный обстрел по всей линии соприкосновения, сделав мишенью прежде всего мирные населенные пункты, включая столицу Степанакерт», - говорится в сообщении МИД Армении.

«Мы решительно осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана в отношении Республики Арцах [Карабах – ред.]», - говорится в заявлении.

В МИД Армении подчеркивают, что «армянские стороны будут уверенно действовать всеми возможностями, чтобы обеспечить безопасность народа Арцаха и дать адекватный политический и военный ответ».

«Вся ответственность за развязанные им действия лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - говорится в заявлении.

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