МИД Армении: Мы решительно осуждаем агрессию Азербайджана

«Мы решительно осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана в отношении Республики Арцах [Карабах – ред.]», - говорится в заявлении.

В МИД Армении подчеркивают, что «армянские стороны будут уверенно действовать всеми возможностями, чтобы обеспечить безопасность народа Арцаха и дать адекватный политический и военный ответ».

«Вся ответственность за развязанные им действия лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - говорится в заявлении.