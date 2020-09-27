МИД Армении: Мы решительно осуждаем агрессию Азербайджана

«Мы решительно осуждаем агрессию военно-политического руководства Азербайджана в отношении Республики Арцах [Карабах – ред.]», - говорится в заявлении.
В МИД Армении подчеркивают, что «армянские стороны будут уверенно действовать всеми возможностями, чтобы обеспечить безопасность народа Арцаха и дать адекватный политический и военный ответ».
«Вся ответственность за развязанные им действия лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - говорится в заявлении.
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