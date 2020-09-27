Пресс-секретарь МО РА: Захвачено 11 единиц бронетехники противника

В результате контратаки подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха захватили 11 единиц бронетехники противника с боекомплектами, в том числе БМП-3. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Ранее пресс-секретарь военного ведомства Армении в той же соцсети представилв сводные данные из Карабаха: «На данный момент противник потерял 4 вертолета, 33 танка и БМП, 27 беспилотников и 2 единицы инженерной бронетехники»

Сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Замминистра обороны Карабаха сообщил о 16 погибших и более ста раненых военнослужащих с армянской стороны.

По сообщению представителя Армянского объединенного информационного центра Арцруна Ованнисяна, по уточненным сведениям, противник потерял около 200 человек.