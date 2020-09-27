По уточненной информации, противник потерял около 200 человек - Арцрун Ованнисян

По уточненной информации, противник потерял около 200 человек, около 30 единиц бронетехники, около 20 беспилотников и другую технику, заявил представитель Армянского объединенного информационного центра Арцрун Ованнисян.

Он сообщил, что у армянской стороны около 100 раненых, из них 10 военнослужащих доставлены в Ереван, им была оказана соответствующая медицинская помощь, состояние остальных более легкое.

«Наши действия изначально никогда не были чисто оборонительными, но не будем отмечать, где и что мы делаем», - сказал он.

«На данный момент у нас есть содержащая определенную ясность информация и по части боевиков, и по части вмешательства Турции, и по части использовании оружия турецкого производства в вооруженных силах Азербайджана, это уже не вызывающие сомнения факты», - заявил представитель Армянского объединенного информационного центра.

Сегодня утром армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Замминистра обороны Карабаха сообщил о 16 погибших и более ста раненых военнослужащих с армянской стороны.