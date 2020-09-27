В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация

«Я призываю личный состав, приписанный к войскам, явиться в свои территориальные военкоматы», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее военное положение и мобилизация были объявлены в Карабахе.

Напомним, что утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха. Уполномоченный по правам человека Карабаха сообщил о двух убитых и двух раненых мирных жителях.