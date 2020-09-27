В Карабахе объявлено военное положение и мобилизация

В Нагорном Карабахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация для мужчин старше 18 лет, выступая в Национальном собрании Нагорного Карабаха, заявил президент Карабаха Араик Арутюнян.

«Мы неоднократно заявляли, что мы не сторонники войны, но готовы к ней. Нет большего сторонника мира, чем мы, и никто больше нас не любит мир.

Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи.

Всю ответственность за обострение ситуации будет нести военно-политическое руководство Азербайджана.

За гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев», - подчеркнул Арутюнян.

