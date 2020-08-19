Во время апрельской четырехдневной войны противник напал неожиданно - Серж Саргсян

Серж Саргсян, занимавший в 2016 году пост Верховного главнокомандующего, сегодня на пресс-конференции заявил, что во время апрельской четырехдневной войны противник напал неожиданно.

Когда критики Саргсяна впервые услышали это заявление, они задали простой вопрос: а где же была разведка?

«Даже самые лучшие разведки мира не могут иметь полную информацию. Я думаю, что у вас нет сомнений в том, что одна из лучших разведывательных служб в мире - это разведывательная служба США, у которой не было предварительной информации о трагедии 11 сентября. Да, в этом вопросе разведка сработала плохо», - ответил третий президент.

Хотя Саргсян признал, что упущения были, но жестких шагов не последовало. Спустя 20 дней после апрельских столкновений был отправлен в отставку начальник управления разведки Генштаба ВС РА генерал-майор Аршак Карапетян. Бывший президент ответил вопросом на вопрос: а кто говорит, что за упущения людей нужно обязательно cажать? Напомним, он говорил об упущениях армянской стороны в четырехдневной войне, унесшей более 100 жизней, в результате которой также были территориальные потери.

«Если бы был известен какой-либо случай преступления, конечно, было бы и судебное расследование. А кто сказал, что за упущения людей нужно обязательно сажать? Нет такого понимания, упущение означает упущение. Упущение сказывается на продвижении человека по службе и продолжении службы», - сказал Серж Саргсян.

Серж Саргсян сегодня повторил свой тезис, высказанный несколько дней назад в видеоролике, о том, что Армения в апрельской четырехдневной войне одержала победу. Он сказал, что четыре месяца назад в парламентской комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны утверждал то же самое. В ходе своего президентства, говоря о четырехдневной войне 2016 года, Саргсян уклонился от конкретной формулировки, сказав, что «Вооруженные силы выполнили свою задачу».

«Нам нужен был документ, в котором была бы зафиксирована наша многолетняя работа, и мы его получили. «Что, по вашему мнению, было важнее: чтобы мы с первого дня говорили о великой победе, чем вызвали бы раздражение у народа Азербайджана, их лидера, и тогда бы они заняли очень жесткую позицию за столом переговоров?» - сказал бывший президент.

Председатель парламентской следственной комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны Андраник Кочарян раскрыл скобки касательно доклада: во время апрельской войны около двух десятков позиций оставались под контролем противника. Саргсян на это заявил, что это число неточное. «Я считаю, что эта ошибка обусловлена тем, что, возможно, комиссия еще полностью не завершила свою работу», - сказал он.

Заявление бывшего премьер-министра Карена Карапетяна о том, что в 2016 году военная техника из-за некачественного дизельного топлива не работала, Саргсян назвал оговоркой, а вопрос Радио Азатутюн о коррупции в годы его президентства оставил без ответа.

«Да, у нас не было и долгое время не будет всех наилучших видов вооружения, но мы всегда с тем, что имели, выполняли наши задачи, и я уверен, что так будет всегда», - сказал экс-президент.

Серж Саргсян в течение трех часов отвечал на вопросы 50 представителей СМИ. Хотя было объявлено, что темой пресс-конференции является апрельская четырехдневная война, однако на вопросы о деятельности комиссии по расследованию обстоятельств этой войны и ее ожидающемся докладе он не ответил, сказав, что неправильно выражать предвзятое мнение до опубликования доклада.

Это первая пресс-конференция Сержа Саргсяна после его отставки, в течение 10 лет президентства он не давал пресс-конференций, а его интервью можно сосчитать по пальцам, к тому же давал он их только нескольким отдельным СМИ.

Сегодня он сказал, что с нетерпением ждал встречи с журналистами, но так и не раскрыл скобки, что имел в виду, когда в заявлении о своей отставке написал «Никол Пашинян был прав, я ошибся». Он сказал, что не отвечает на вопросы, не относящиеся к апрельской войне. Саргсян оставил без ответа и вопрос о намерениях возглавляемой им Республиканской партии вернуться к власти, но посчитал нужным отметить, что не проявляет политической активности.

«Какую же я проявил активность, что вы даже указали на это. Сегодняшнюю пресс-конференцию я не считаю проявлением политической активности, поскольку апрельская четырехдневная война хоть и тесно связана с политикой, тем не менее, сегодня мы говорим исключительно о боевых действиях, их причинах и последствиях», – отметил он.

В начале пресс-конференции Серж Саргсян встал и призвал журналистов отдать дань уважения участникам апрельской войны. Однако он не упомянул погибших в недавних столкновениях на границе в Тавуше, хотя и выразил мнение, что Вооруженные силы проявили себя в этих боях наилучшим образом.

За четыре дня апрельской войны 2016 года погибло более 100 человек. На вопрос, готов ли он принести извинения семьям погибших, чувствует ли свою ответственность, Серж Саргсян сказал, что Армения победила с минимальными потерями.

«Здесь слово «извинение» не подходит, я выражаю свою благодарность, преклоняюсь перед их семьями», - заявил Саргсян.

Местом проведения пресс-конференции была выбрана открытая территория ресторана «Арснакар». У входа установили металлоискатели, на территории было много сотрудников безопасности. Именно в этом ресторане, принадлежащем бывшему депутату-республиканцу Рубену Айрапетяну, 8 лет назад члены охраны Айрапетяна убили военного врача Ваге Аветяна. Айрапетян тогда не оказался среди обвиняемых, как требовали тогда вышедшие на акции протеста граждане, но сложил депутатский мандат.

Айрапетян, обвиняемый ныне по двум уголовным делам, в настоящее время находится в розыске, но Россия прекратила его розыск на своей территории, поскольку, как выяснилось, он является гражданином РФ. При этом он был гражданином РФ все три депутатских срока.

Выбор Сержем Саргсяном этого места для проведения пресса-конференции вызвал бурные обсуждения и критику, его обвинили в том, что он даже не вспомнил о жестоком убийстве и открыто показывает свою поддержу Айрапетяну. На это Серж Саргсян ответил так: они предпочли критику безопасности участников пресс-конференции.

«Рубен Айрапетян сложил свой мандат, состоялся судебный процесс», - добавил он.

Саргсян считает, что переговоры по карабахскому урегулированию зашли в тупик, что увеличивает риск войны. Темой следующей пресс-конференции он собирается сделать именно карабахскую проблему.