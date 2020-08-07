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Политика

После двух лет молчания Серж Саргсян решил выступить перед общественностью

Третий президент Армении Серж Саргсян, который ушел в отставку в результате бархатной революции в апреле-мае 2018 года, по сути, после двухлетнего молчания решил выступить перед общественностью, ответив на вопросы об апрельской войне 2016 года, апрельских событиях 2018 года, переговорах по карабахскому урегулированию и на другие волнующие общественность вопросы.

В видеороликах, размещенных сегодня на официальной странице Сержа Саргсяна в Facebook, лидер Республиканской партии Армении (РПА) напоминает, что еще в апреле пообещал по окончании чрезвычайного положения провести пресс-конференцию и честно ответить на вопросы об апрельской войне, после чего будет определена тема следующей пресс-конференции. Однако, по словам Сержа Саргсяна, неудавшаяся борьба с эпидемией и, как следствие, постоянное продление чрезвычайного положения не позволяют выполнить обещание, поэтому он решил ответить на часто задаваемые в последние два года вопросы посредством видеообращений, поскольку вопросы о прошлом нужно закрыть.

«Однозначно, что не может быть возврата к прошлому, но также однозначно, что без правильного понимания прошлого невозможно достичь хорошего будущего. История Республики Армения, история независимой Армении не может начинаться в апреля 2018 года», - сказал Серж Саргсян.

«Нам многое нужно сделать. Не отчаиваясь, необходимо объединить все ресурсы нашего государства, все способные силы и отдельных лиц и двигаться вперед», - призвал Саргсян, который почти четверть века находится в высших звеньях власти Армении.

Он отметил, что долгое время молчал, поскольку не хотел, чтобы в Армении еще больше ухудшилась ситуация, углубилась поляризация, и нужно было время, чтобы каждый самостоятельно разобрался в ситуации.

«Правда в следующем: в апреле 2016 года наш агрессивный сосед напал на нас и потерпел поражение. Это были самые масштабные боевые действия с 1994 года, в ходе которых противник применил практически все оружие, имеющееся у него в арсенале. Но наша армия очень быстро перешла к обороне и нанесла такой сильный удар, что противник отступил. Они понесли большие потери. Их планы потерпели фиаско. И в таких случаях армия достойна лишь похвалы, а не обвинения и даже критики», - сказал экс-президент.

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